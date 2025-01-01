KinKi Kids改名DOMOTO發展 堂本剛堂本光一網上直播宣布消息

由堂本剛與堂本光一組成的KinKi Kids，成軍31年來一直深受歡迎，近年多次傳出同組合解散消息，但兩位成員雖然早已踏進40路，但卻未有散band打算，除夕晚上約11時51分，他們透過YouTube直播宣布改名，由叫開逾30年的「KinKi Kids」，改為「DOMOTO」作為團名繼續發展。
45歲的堂本剛在2024年1月跟百田夏菜子閃婚，外界一度以為他跟46歲堂本光一將會分開發展，不過兩人未有解散打算，並於12月31日大除夕及元旦合體開騷，一連兩日假大阪巨蛋舉行跨年演唱會《KinKi Kids Concert 2024-2025 DOMOTO》，到1月12及13日將移師東京巨蛋繼續演出。
兩年前已有改名打算
日前有日媒率先爆料，指KinKi Kids會在除夕夜公布改新團名一事，兩人果然在除夕演唱會後，於網上親自宣布消息，原來正是二人的姓氏「堂本」的英文拼音，更是今次演唱會的主題「DOMOTO」，他們透露早在兩年前已有改名發展的打算，直至2024年夏天才積極構思新團名。
KinKi Kids是在1993年組成，1997年正式出道，由於兩位成員同樣於關西近畿地區出生，最初是以「KANZAI BOYA」之名發展，其後由事務所已故創辧人Johnny喜多川把團名改為KinKi Kids（近畿小子），今次改名可算是代表事務所改革後重新出發。