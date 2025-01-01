KinKi Kids改名DOMOTO發展 堂本剛堂本光一網上直播宣布消息

由堂本剛與堂本光一組成的KinKi Kids，成軍31年來一直深受歡迎，近年多次傳出同組合解散消息，但兩位成員雖然早已踏進40路，但卻未有散band打算，除夕晚上約11時51分，他們透過YouTube直播宣布改名，由叫開逾30年的「KinKi Kids」，改為「DOMOTO」作為團名繼續發展。

45歲的堂本剛在2024年1月跟百田夏菜子閃婚，外界一度以為他跟46歲堂本光一將會分開發展，不過兩人未有解散打算，並於12月31日大除夕及元旦合體開騷，一連兩日假大阪巨蛋舉行跨年演唱會《KinKi Kids Concert 2024-2025 DOMOTO》，到1月12及13日將移師東京巨蛋繼續演出。