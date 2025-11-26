Kiri T新專輯《a kiridiculous distance》12月面世：似搣洋蔥搣到最後會喊

為隆重其事，Kiri T早前於天星小輪舉行專輯聆聽派對，邀請一同製作這張專輯的音樂人及樂迷一同登船，在黃昏時間一同於船上戴上耳機，靜靜地聆聽整張專輯，同時欣賞日落Magic hour的氛圍，現場更有樂迷因被歌曲和船上景色感動而落淚，Kiri亦笑指當日是「大型emo現場」。Kiri亦有分享專輯細節及小心思鋪排：「呢一隻碟有14隻歌啦，有演唱嘅（作品），間奏嘅（作品）都有，我會形容呢隻碟嘅上半part係比較輕鬆啲、好chill嘅音樂去講一啲sad嘅topic啊sad嘅stories，咁而下半part就係一啲比較raw嘅我自己，所以我會形容聽呢隻專輯嘅時候，逐首歌順序聽落去，就好似係搣洋蔥咁樣，搣到最後會喊嘅，但同時都都希望可以幫大家舒發到個情緒。」

陳列MV道具

Kiri 過往的MV當中有不少也在交通工具上拍攝，因此她與團隊構思這次專輯聆聽派對時亦特意選在交通工具上舉行，而現場亦有不少於各MV出現過的道具，包括《傷心的時候別說話》中的小鬼及《哀傷和愛上算不算同音字》中的小狗等，令樂迷驚喜萬分，她分享說：「我今日啱啱喺天星小輪度搞咗我新專輯《a kiridiculous distance》listening party！好開心請咗好多有參與呢一個album嘅朋友、同事同fans嚟啦！我覺得好開心，我哋拍《傷心的時候別說話》MV嘅時候呢我哋就喺一個碼頭度拍嘅，咁所以其實今次我哋都租咗隻船，係一個延續！咁我覺得係一個好窩心同埋真係一個full circle！所以我頭先一路聽《傷心的時候別說話》嘅時候，我個心係好感動同埋今日好開心就係有好多無論係呢幾年先至認識嘅音樂人又好，定係以前嘅伙伴都好，都有嚟啦！咁所以我覺得所有嘢今日都好似一個full circle咁樣，咁同埋例如今日船上面又有好多好得意嘅擺設啦！例如呢一個之前喺我嘅Show入面隆重登場嘅一個閃閃頭盔啦！佢嗰陣時係吊咗落嚟做一個mirror ball，今日佢亦都係隆重登場！同埋呢一個「小鬼」啦，睇下佢幾恐怖，哈哈！頭先我問現場嘅朋友，佢哋全部都以為入面真係一個人，係會Jump Scare，但係冇㗎！哈哈！