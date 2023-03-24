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娛樂
2023-03-24 17:30:26

Kiri T登上紐約時代廣場巨型LED螢幕 為音樂事業打下強心針

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Kiri T登上紐約時代廣場巨型LED螢幕 為音樂事業打下強心針

Kiri T去年加盟香港華納，先後推出《u owe me $$》與《扭擰雪糕屋》兩首個人歌曲。

唱作歌手Kiri T去年加盟香港華納，近日她成為繼衛蘭、陳蕾、moon tang後，又一位登上紐約時代廣場巨型LED幕的華納女歌手。

Kiri T今次被Spotify選中擔任EQUAL」歌單封面歌手，以歌曲為女性發聲宣揚平權理念，剛剛從洛杉磯拍攝新歌《歧義種子》MV返港的Kiri得知自己登上紐billboard及成為這個「EQUAL」活動的香港代表，坦言感到非常榮幸和興奮，而Kiri過去在波士頓讀音樂時也經常在紐四處逛找靈感寫歌，現在有種重回這個城市的感覺。

 

Kiri T最近登上紐約時代廣場巨型LED螢幕。

Kiri T最近登上紐約時代廣場巨型LED螢幕。

並非標奇立異

Kiri T加盟華納後，先後推出《u owe me $$》及《扭擰雪糕屋》兩首不算主流的歌曲，所以難免有一些聽眾以「特別」甚至「奇怪」來形容Kiri T。但是Kiri T自言並非想標奇立異，只是認為世界不只有「正常」與「奇怪」兩種人，而她創作《歧義種子》這首新歌正是希望在這兩種定義之間，找出另一種存在的意義。Kiri懷疑自己是否一個奇怪的存在，今次在寫歌當中以及獲選成為「EQUAL」代表這兩件事情上，更加肯定自己選擇的路，她表示：「一直以嚟覺得自同呢一行好格格不入，好似唔係好『合流』咁，而因為咁樣對音樂呢條路有過好同懷，但行到2023年，今會覺得其好似鍾說寫嘅其中一句歌詞咁講『視很足』已經係一件好富足嘅事情，希望嚟緊以玩自嘅遊，只有咁樣先可繼續維自己嘅想法，同埋 ”have a say”，幫自己同其他人發聲。」

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