Kiri T登上紐約時代廣場巨型LED螢幕 為音樂事業打下強心針

Kiri T今次被Spotify選中擔任「EQUAL」歌單封面歌手，以歌曲為女性發聲及宣揚平權理念，剛剛從洛杉磯拍攝新歌《歧義種子》MV返港的Kiri，得知自己登上紐約billboard及成為這個「EQUAL」活動的香港代表，坦言感到非常榮幸和興奮，而Kiri過去在波士頓讀音樂時也經常在紐約四處逛找靈感寫歌，現在有種重回這個城市的感覺。

並非標奇立異

Kiri T加盟華納後，先後推出《u owe me $$》及《扭擰雪糕屋》兩首不算主流的歌曲，所以難免有一些聽眾以「特別」甚至「奇怪」來形容Kiri T。但是Kiri T自言並非想標奇立異，只是認為世界不應只有「正常」與「奇怪」兩種人，而她創作《歧義種子》這首新歌正是希望在這兩種定義之間，找出另一種存在的意義。Kiri曾懷疑自己是否一個奇怪的存在，今次在寫歌當中以及獲選成為「EQUAL」代表這兩件事情上，更加肯定自己選擇的路，她表示：「一直以嚟覺得自己同呢一行好似格格不入，好似唔係好『合流』咁，而因為咁樣對音樂呢條路有過好多焦慮同懷疑，但行到2023年，今年會覺得其實能夠好似鍾說寫嘅其中一句歌詞咁講『視野廣闊很足夠』已經係一件好富足嘅事情，希望嚟緊以後可以專注玩自己嘅遊戲，只有咁樣先可以繼續維持自己嘅想法，同埋 ”have a say”，幫自己同其他人發聲。」