Kiri T與三百男生大合唱《至少做一件離譜的事》 殺入男校：成件事好青春

由商業電台主辦的「2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」，將於2025年1月1日假亞洲國際博覽館ARENA盛大舉行。為配合今年主題「我在 狂歌亂舞」，叱咤903 DJ聯同一眾歌手走訪不同中學，進行一連五場「2024年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」之「我在校園狂歌亂舞」校園巡演。歌手們與中學生在校園內一齊演出，讓同學們盡情發揮獨特潛能，激發無限的創意，全情投入廣東歌的狂熱之中。

叱咤903 DJ 薛晉寧（阿檸）聯同創作女歌手Kiri T日前走訪慈幼英文學校，進行第三場「我在校園狂歌亂舞」。三位男同學分別演奏電結他及爵士鼓，現場演繹男生版的《有些話要用英文說》。至於首次在男校演出的Kiri T，特別與阿檸走到台下與同學們近距離互動，分享「狂歌亂舞」的難忘經歷，並邀請全場逾300位男同學合唱《至少做一件離譜的事》。



首次踏足男校演出的 Kiri T 表示十分緊張：「行入禮堂嘅時候都幾緊張，因為要喺 300 幾個男同學面前唱歌，好開心佢哋都好投入咁跟住一齊唱，成件事好青春。」對於男生版的《有些話要用英文說》，Kiri T對同學的演出則讚不絕口：「同學仔真係好Cute，話自己無分手經驗，好擔心投入唔到感情。其實佢哋好淡定，一啲都唔似第一次夾Band，男仔唱呢首歌仲有一種好Fresh嘅感覺。我細個都係跟住歌手嘅流行曲學Chord同埋表演，而家就輪到同學仔演繹我創作嘅歌，真係感到好榮幸，希望之後可以多啲去學校表演畀同學仔睇。」Kiri T又分享最愛在浴室唱歌，亦希望與愛犬一齊「狂歌亂舞」，她表示：「我好鍾意沖緊涼嘅時候唱歌，仲會錄低我隻狗仔嘅叫聲，希望有一日可以將佢嘅聲音加落我嘅歌曲度，創作一首好特別嘅歌。」Kiri T今年在樂壇取得理想成績，YouTube 昨日公布「YouTube 香港 2024 年度十大」， Kiri T的《至少做一件離譜的事》就打入十大佔第七位。