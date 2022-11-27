KKBOX風雲榜｜姜濤睇直播 Dear Jane成員確診由陳蕾頂上

《第四屆KKBOX香港風雲榜》於今晚(27日)在亞洲國際博覽館舉行，由於今次有不少MIRROR成員以個人歌手身份上台獻唱，儼如一個小小的MIRROR演唱會。姜濤因為腳傷未能參與，但有粉絲發現他有觀看直播欣賞，支持一眾歌手。

今晚率先打頭陣的是盧瀚霆(Anson Lo)，他連續唱出《King Kong》和《Mr. Stranger》，表演完後未有停下對觀眾說話，並把舞台交回擔任主持的林家謙及Serrini。

Anson Lo演出花絮︰