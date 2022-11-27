KKBOX風雲榜｜姜濤睇直播 Dear Jane成員確診由陳蕾頂上

《第四屆KKBOX香港風雲榜》於今晚(27日)在亞洲國際博覽館舉行，由於今次有不少MIRROR成員以個人歌手身份上台獻唱，儼如一個小小的MIRROR演唱會。姜濤因為腳傷未能參與，但有粉絲發現他有觀看直播欣賞，支持一眾歌手。
今晚率先打頭陣的是盧瀚霆(Anson Lo)，他連續唱出《King Kong》和《Mr. Stranger》，表演完後未有停下對觀眾說話，並把舞台交回擔任主持的林家謙及Serrini。
Anson Lo演出花絮︰
林家謙Serrini互寸
今次活動由林家謙和Serrini擔任主持，二人不時在台上鬥咀，全場爆笑，其中林家謙笑言被主辦機構欺騙，因對方表示他的拍檔是「大眼美女」，笑言今次是「網騙」。Serrini聞言指今晚說明是不要秋後算帳，所以呼籲粉絲不要到林家謙的社交平台留言。沒料到林家謙說︰「你今晚有粉絲嗎？」再度令全場爆笑。
接著由柳應廷(Jer)唱出《狂人日記》和《人類群星閃耀時》。今午出席戶外活動的Per se換過衣服之後上陣，唱出《孤獨之塔》及《在生》。原定Dear Jane參與今次演唱會，但因有成員確診而未能出席，改由陳蕾頂上。她一口氣唱出《到底發生過甚麼事》、《下流社會》及《熒光》大晒唱功。
古巨基驚喜上台獻唱
緊接輪到呂爵安(Edan)出場，他自彈自唱《E先生連環不幸事件》，接著再唱《小諧星》，並邀請古巨基出場合唱《飄流教室》。Edan今次唱live的水準較以往穩定，唱功大有進步。其後Jer再度上台，並與The Hertz唱出多首歌曲。值得一提的是，古巨基自升呢做爸爸之後，加上疫情，甚少在公開場合獻唱，因此他的出現令大家十分驚喜。