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娛樂
2022-11-28 12:26:27

KKBOX風雲榜｜林家謙叱咤我最喜愛冇投Serrini 沒信心奪男歌手金獎：我主攻幕後(有片)

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Serrini以「風雲大使」的身份與林家謙為《第四屆KKBOX香港風雲榜》擔任司儀，兩人在完騷後接受訪問，兩人延續台上互mean作風。談到第一次合作做司儀的感受時，林家謙回說：「無啊，不是做司儀(Serrini：剛才做咩？搞笑組合？)只是跟Serrini站在台上傾偈。」Serrini就再次正式向家謙道歉，澄清家謙有認真準備，家謙繼續冷淡回應：「你唔好搞咁多嘢啦！」

家謙指姜濤睇直播：一定笑到騎騎聲

Serrini在台上談起多位鏡仔時心心眼，問她最心心眼是哪位？她毫不猶豫地選了曾合作拍MV的Stanley(邱士縉)，又表示興奮上前跟對方打招呼，冷不妨被家謙踢爆：「人哋冇應你喎！」Serrini狂笑後，惟有扯開話題，就大讚Stanley的眼鏡比家謙靚。家謙被問到有否慰問姜濤傷勢時，他就指自己有留意姜濤出po，相信他今晚睇KKBox風雲榜直播，一定笑到騎騎聲。

林家謙和Serrini做司儀時互窒，合唱《樹木真美》時非常有默契，友誼盡在不言中。(蘇文傑攝) 林家謙自彈自唱《神奇的糊塗魔藥》。(蘇文傑攝) 林家謙先後唱了《神奇的糊塗魔藥》和《doodoodoo》。(蘇文傑攝) 林家謙先後唱了《神奇的糊塗魔藥》和《doodoodoo》。(蘇文傑攝) 林家謙先後唱了《神奇的糊塗魔藥》和《doodoodoo》。(蘇文傑攝)

 

最喜愛男歌手五強不入  家謙：已習慣

談到Serrini入圍叱咤我最喜愛女歌手五強，家謙卻未能入圍我最喜愛男歌手五強，Serrnin即表示，「唔好顯示出一絲妒忌，表情管理。」家謙配合劇情，表示被人在傷口灑鹽。對於自己五強不入，他表示已經習慣，至於有沒有信心奪男歌手金獎？他強調主攻幕後獎後。當被問到有沒有投票支持Serrini時，家謙自言好中立，投選5位女歌手，此話一出，即被Serrnin反問：「你有5個電話號碼？」其後家謙才說未投最後五強。

Serrini先後唱了《樹仔》和《旋轉with me》，並與家謙合唱《樹木真美》。(蘇文傑攝) Serrini先後唱了《樹仔》和《旋轉with me》，並與家謙合唱《樹木真美》。(蘇文傑攝) Serrini先後唱了《樹仔》和《旋轉with me》，並與家謙合唱《樹木真美》。(蘇文傑攝) Serrini先後唱了《樹仔》和《旋轉with me》，並與家謙合唱《樹木真美》。(蘇文傑攝)
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