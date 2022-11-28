KKBOX風雲榜｜林家謙叱咤我最喜愛冇投Serrini 沒信心奪男歌手金獎：我主攻幕後(有片)

Serrini以「風雲大使」的身份與林家謙為《第四屆KKBOX香港風雲榜》擔任司儀，兩人在完騷後接受訪問，兩人延續台上互mean作風。談到第一次合作做司儀的感受時，林家謙回說：「無啊，不是做司儀(Serrini：剛才做咩？搞笑組合？)只是跟Serrini站在台上傾偈。」Serrini就再次正式向家謙道歉，澄清家謙有認真準備，家謙繼續冷淡回應：「你唔好搞咁多嘢啦！」

家謙指姜濤睇直播：一定笑到騎騎聲

Serrini在台上談起多位鏡仔時心心眼，問她最心心眼是哪位？她毫不猶豫地選了曾合作拍MV的Stanley(邱士縉)，又表示興奮上前跟對方打招呼，冷不妨被家謙踢爆：「人哋冇應你喎！」Serrini狂笑後，惟有扯開話題，就大讚Stanley的眼鏡比家謙靚。家謙被問到有否慰問姜濤傷勢時，他就指自己有留意姜濤出po，相信他今晚睇KKBox風雲榜直播，一定笑到騎騎聲。