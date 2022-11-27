KKBOX風雲榜｜盧瀚庭開騷前夕要調整情緒 Anson Lo：想起愛我的每位就能做到

Anson Lo在拉闊音樂會交出精彩演出，其實他曾因壓力而爆喊。

《第四屆KKBOX香港風雲榜》將於今晚(27日)假亞洲國際博覽館舉行，盧瀚霆(Anson Lo)將以個人歌手身份，並聯同MIRROR成員出席，這是Anson Lo自兩個星期前(13日)與鄭欣宜舉行《神の拉闊》音樂會後再踏上亞博舞台。上次完騷後，Anson Lo胃抽筋要被送回家，事後他發文透露重踏台板全身顫抖，曾因感壓力而大哭一場。

昨晚(26日)他彩排完畢後，約在11時許於社交平台的限時動態發文，自言突然想感性一下，他寫道「自拉闊以來，每一次新的舞台，對自己來說也是一個桃戰，要克服的、調整的地方實在太多，辛苦今stage rehearsal 所有工作人員、Dancer朋友們對我的體諒，MIRROR所有兄弟的鼓勵，AM Team的及時照顧。只要想起愛我的每一位，就能夠做得到。調整情緒，明天goodshow」

雖然MIRROR在日前的ViuTV節目巡禮也曾獻唱《Innerspace》，今晚的KKbox風雲榜，是MIRROR自演唱會意外發生至今4個月來，首次大型公開演出，當晚演出更會現場直播。姜濤因腳傷而無法出席，今次既有「12-1」的團隊演出，也有個人演唱。昨晚Edan(呂爵安)和柳應廷(Jer)在綵排完畢後，分別出po為MIRROR演出打氣，相信各人的壓力也不少。而毛舜筠、岑珈其、張繼聰等都有為MIRROR打氣。

今晚的演出的「年度風雲歌手」包括MIRROR 、Anson Lo、Edan、陳卓賢(Ian)、柳應廷(Jer)、MC張天賦、林家謙和Dear Jane，但Dear Jane因有成員確診而缺席。另外，還有「年度編輯推薦歌手」：per se，「年度新人」：Edan、「風雲大使」：Serrini，而Serrini會與好友林家謙拍檔任大會主持。