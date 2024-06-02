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娛樂
2024-06-02 11:41:27

KKBOX風雲榜｜芯駖@COLLAR觸及腰傷舊患忍痛演出 新女團VIVA誕生Gao信心十足

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COLLAR七缺一接受訪問，原來芯駖在表演時觸及腰傷舊患。(蘇文傑攝)

COLLAR七缺一接受訪問，原來芯駖在表演時觸及腰傷舊患。(蘇文傑攝)

COLLAR昨晚(1)於灣仔會展舉行的《第六屆KKBOX香港風雲榜中，與樂隊Dear Jane大玩band sound合唱Yellow Fever，並互唱對方作品Chosen Family《銀河修理員，為樂迷帶來驚喜。不過，COLLAR完成表演於後台受訪時，卻不見芯駖(Sumling)踪影，隊長沈貞巧(Gao)解釋，「因為芯駖剛才表演時弄傷舊患，是腰部，所以她喺裡面休息，有first aid同事睇住，其實係演唱會時的舊患，加上前兩天排舞也有觸及，剛才佢好叻，完成整個表演。」原來她從出場開始已感痛楚，忍到完成3首歌表演後，隊友見她立即踎下來才發現，非常專業。繼之前與RubberBand合作後，COLLAR今晚再與樂隊合作，她們異口同聲表示好玩，更希望有機會推出搖滾作品。

COLLAR七缺一接受訪問，原來芯駖在表演時觸及腰傷舊患。(蘇文傑攝) 芯駖在表演期間觸及腰傷舊患，仍忍痛唱足3首歌，非常專業。(蘇文傑攝) 芯駖在表演期間觸及腰傷舊患，仍忍痛唱足3首歌，非常專業。(蘇文傑攝)

最近許軼(Day)、邱彥筒(Marf)和Gao都忙於拍劇，首次拍劇的Day演學生，她笑言感覺自然又舒服，問到是否已適應拍劇生活，她回應，「第一次拍劇，好多嘢未適應。」Marf和Gao亦表示已拍得七七八八，只欠少量補戲拍攝，接著她們會迎接歐國盃工作。談到新女團VIVA誕生，其中姜咏鑫(Ada)及李晞彤(Carina)都是《全民造星IV出身，Gao高呼：「《造星IV係咪好勁！」Marf就表示早已認識張鈊貽(Val C)，很欣賞對方，至於可感到受威脅？Gao毫不猶豫表示，「我對大家都有信心！」

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