KKBOX風雲榜｜陳蕾為唱錯日文歌詞耿耿於懷 洪嘉豪被師弟Gordon Flanders嫌煩(有片)

陳蕾昨晚(1日)於灣仔會展《第六屆KKBOX香港風雲榜》，首度獲年度風雲歌手，陳蕾表示開心及期待，尤其期待與Trash合作。她打頭陣一口氣唱出《窮人的蓄薇》、《惡魔之子》及《以正義之名》，其中《惡魔之子》是日系動漫《進擊的巨人》片尾曲，她更以日語獻唱。
陳蕾表示3首都是精心挑選的歌曲，自上次CHILL CLUB頒獎禮後，今次再挑戰唱日文歌，她澄清自己不懂日文，要每日不斷聽，死記爛背，「不過第一段都唱錯咗歌詞，令我耿耿於懷好耐，已背得滾瓜爛熟，但上到台都有少少不能預測的狀況，好對唔住各位《進擊的巨人》的fans。」她解釋導演邀請她唱動漫歌曲，剛好近期重看《進擊的巨人》，「上台唱時都激動，諗起這故事，同埋《窮人的蓄薇》和《惡魔之子》都講戰爭，推介大家睇《進擊的巨人》，因為故事冇絕對正義的一方，每個邪惡念頭背後都有自己想保護的人，所以好激動，最後以自己的《以正義之名》作結，這首歌係有特別串連。」她透露將於7月在澳門舉行小型音樂會，也計劃巡唱，但一切仍有待落實。
《第六屆KKBOX香港風雲榜》昨晚(1日)於會展舉行，奪得年度風雲歌手的洪嘉豪與Gordon Flanders(GD)合唱《價還》和《污糟兒》，兩人完成表演在後台接受訪問，宣布GD正式加盟華納唱片。兩人因《污糟兒》結緣，嘉豪笑言要介紹費，令GD獲賞識加盟。不過GD對嘉豪就有點微言，指他太多說話有點煩，嘉豪接連被Nancy Kwai、陳蕾和MC等嫌煩，他公開申訴，指自己的存在令GD的事業冇咁乏味。