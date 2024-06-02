KKBOX風雲榜｜陳蕾為唱錯日文歌詞耿耿於懷 洪嘉豪被師弟Gordon Flanders嫌煩(有片)

陳蕾表示3首都是精心挑選的歌曲，自上次CHILL CLUB頒獎禮後，今次再挑戰唱日文歌，她澄清自己不懂日文，要每日不斷聽，死記爛背，「不過第一段都唱錯咗歌詞，令我耿耿於懷好耐，已背得滾瓜爛熟，但上到台都有少少不能預測的狀況，好對唔住各位《進擊的巨人》的fans。」她解釋導演邀請她唱動漫歌曲，剛好近期重看《進擊的巨人》，「上台唱時都激動，諗起這故事，同埋《窮人的蓄薇》和《惡魔之子》都講戰爭，推介大家睇《進擊的巨人》，因為故事冇絕對正義的一方，每個邪惡念頭背後都有自己想保護的人，所以好激動，最後以自己的《以正義之名》作結，這首歌係有特別串連。」她透露將於7月在澳門舉行小型音樂會，也計劃巡唱，但一切仍有待落實。