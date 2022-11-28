KKBOX風雲榜｜Anson Lo唱《We All Are》爆喊感抱歉 陳卓賢開腔護舊愛

MIRROR多位成員在唱《We All Are》時，淚灑舞台。

MIRROR今日合體在《第四屆KKBOX香港風雲榜》獻唱，因姜濤缺席的關係，MIRROR重新分配歌唱部份，及至唱《We All Are》時，Anson Lo首先哭了出來，其餘成員也甚為感觸。 他們到後台接受訪問時稱，若今日有姜濤一同演出的話會更圓滿，而他們亦因應姜濤不在，重新編排過舞步。Lokman稱因大家重返大舞台是很大件事，而他們又再與歌迷見面，加上《We All Are》是一首情緒很濃郁的歌曲，因此眾人都很感觸。Anson Lo稱演出開始前不停跟自己講要盡量完成整首歌，希望忍得住，並指《We All Are》是一首跟歌迷很密切的歌，結合了MIRROR所有人的感受，因此當刻想到辛苦了這幾個月涉及單位和捱過這幾個月的人，最後忍不住哭了出來。

Stanley難掩傷感 Jer稱Anson Lo在台上跟他打眼色，示意自己忍不住，要由他幫手唱，於是馬上幫他唱下去。提到Jer在台上甚感觸，他先打趣表示大家看錯，及後稱大家都被這首歌感動，希望大家包括歌迷、舞蹈員都可以走得過這個低谷。Stanley是繼Anson Lo另一位表現很難過的成員，他說︰「學隊長話齋，呢首歌情感很濃郁，所以自己的情緒也很濃郁。」在旁的Jer稱看到網民大讚Stanley唱歌好聽，Stanley搞笑說︰「呢個係真嘅！」Lokman說︰「佢係被自己感動到！所以就喊啦！」