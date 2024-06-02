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娛樂
2024-06-02 08:00:00

KKBOX風雲榜｜Anson Lo姜濤Edan妙論財多身子弱 Ian談個唱連開7場：我鍾意冇break(有片)

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MIRROR在《第六屆KKBOX香港風雲榜》壓軸表演。(蘇文傑攝)

MIRROR在《第六屆KKBOX香港風雲榜》壓軸表演。(蘇文傑攝)

MIRROR昨晚(1)於會展舉行的《第六屆KKBOX香港風雲榜》壓軸表演，與DJ Tommy大玩crossover，一口氣演唱《Catch A Vibe》、《BOSS》和《Ignited》炸爆舞台。12子完騷後接受訪問，隊長楊樂文(Lokman)表示，沒想過有機會與街頭文化的代表與前輩DJ Tommy合作，非常開心。呂爵安(Edan)透露表演開始時Lokman和王智德(Alton)的舞蹈，由Lokman編排，勾起了《全民造星》時的回憶。

Jer舞技大躍進

經歷過逾5年的訓練，12子的舞功大增，只花了15分鐘就排好，問到哪位成員最大進步時，眾人一致推舉柳應廷(Jer)。除了團隊表演，JerEdan和盧瀚霆(Anson Lo)跳唱《入場人士注意》，前者表示：「諗住突破吓，大家常叫我跳舞，今夜還咗債。」Edan笑言：「日前佢rehersal都仲差少少，今日就perfect！」舞王柳果然名不虛傳。

MIRROR在《第六屆KKBOX香港風雲榜》壓軸表演。(蘇文傑攝)

MIRROR在《第六屆KKBOX香港風雲榜》壓軸表演。(蘇文傑攝)

「登神」調亂耳機

EdanAnson Lo合唱《霸道總裁》非常合拍，原來兩人調換了耳機接收器，「所以頭兩首歌，我哋幾乎聽唔到嘢，最可惜係俾咗好多心機時間去練，演出未必做到最好，但這是很好的經驗。」Anson Lo就表示，「我淨係聽到Edan把聲，所以都幾徬徨，仲有其他雜聲。」

Tiger跳到甩鞋

除了兩子耳機問題，原來邱傲然(Tiger)在跳唱表演期間甩鞋，「由《BOSS》前奏開始已經赤腳喺台上，直至跳埋《Ignited》，因為我踩甩一隻鞋，但冇理由著一隻鞋跳，所以除埋另一隻，皮皮好有心咁，將對鞋擺好喺台邊，因為驚絆倒人，其實個台有好多紙碎，我都驚，好彩冇事。」

姜濤財多身子弱

談到身體狀況時，Anson Lo表示下星期會出報告，問到是否太忙，沒時間檢查身體，他就表示，「其實每個人都應該每年做不同的身體檢查，但自己今年未做，所以大家要勤力啲做身體檢查。」問到是否財多身子弱？Anson Lo笑言不適用於自己，StanleyEdan就搶著說自己好精神，示意絕非財多。然後將咪傳給姜濤，他半說笑承認「財多身子弱」，LokmanStanley立即一唱一和，笑言跟大家分享錢財就能健康，Jeremy就建議他包辦眾兄弟檢查身體，嚇得姜濤大叫：「Body check都要我請！(Edan：你財多嘛)你都唔差，你第三，你買車！」Edan聞言即彈起，場面開始失控……

Ian演唱會加場變AK「加長」

第三位健康受關注的成員是AK(𤒹)，他表示已積極以不同方法調理身體，「早排對食慾沒興趣，但已慢慢OK，沒辦法，因為嚟緊做騷，冇得唔食。」「雙陳」陳卓賢和陳瑞輝就笑言，不吃肉可吃菜。AKIan將於7月先後開騷，問Ian個人演唱會是否加開至7場時，他就表示不知情，只專注為開騷作準備，問到想直落7場或是期間有小休？他回應說：「我喜歡中間沒有休息，因為唔想有個小休，令自己鬆懈。」至於目標想開幾多場？未待Ian回應，眾鏡仔已熱烈討論，訪問又再進入暴走狀態。接著談到AK演唱會加場和T字長舞台設計，Edan又突破盲腸，笑問，「加長行cat walk？」大家繼續東拉西扯，將話題拉到機場跑道「加長。」AK認真表示：「無論一場又好，再加場都好，我都做好場表演。」最後問到李駿傑(Jeremy)往台灣拍MV，仍然離不開「長」……

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