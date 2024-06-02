KKBOX風雲榜｜Anson Lo姜濤Edan妙論財多身子弱 Ian談個唱連開7場：我鍾意冇break(有片)

MIRROR昨晚(1日)於會展舉行的《第六屆KKBOX香港風雲榜》壓軸表演，與DJ Tommy大玩crossover，一口氣演唱《Catch A Vibe》、《BOSS》和《Ignited》炸爆舞台。12子完騷後接受訪問，隊長楊樂文(Lokman)表示，沒想過有機會與街頭文化的代表與前輩DJ Tommy合作，非常開心。呂爵安(Edan)透露表演開始時Lokman和王智德(Alton)的舞蹈，由Lokman編排，勾起了《全民造星》時的回憶。 Jer舞技大躍進 經歷過逾5年的訓練，12子的舞功大增，只花了15分鐘就排好，問到哪位成員最大進步時，眾人一致推舉柳應廷(Jer)。除了團隊表演，Jer與Edan和盧瀚霆(Anson Lo)跳唱《入場人士注意》，前者表示：「諗住突破吓，大家常叫我跳舞，今夜還咗債。」Edan笑言：「日前佢rehersal都仲差少少，今日就perfect！」舞王柳果然名不虛傳。

「登神」調亂耳機 Edan與Anson Lo合唱《霸道總裁》非常合拍，原來兩人調換了耳機接收器，「所以頭兩首歌，我哋幾乎聽唔到嘢，最可惜係俾咗好多心機時間去練，演出未必做到最好，但這是很好的經驗。」Anson Lo就表示，「我淨係聽到Edan把聲，所以都幾徬徨，仲有其他雜聲。」 Tiger跳到甩鞋 除了兩子耳機問題，原來邱傲然(Tiger)在跳唱表演期間甩鞋，「由《BOSS》前奏開始已經赤腳喺台上，直至跳埋《Ignited》，因為我踩甩一隻鞋，但冇理由著一隻鞋跳，所以除埋另一隻，皮皮好有心咁，將對鞋擺好喺台邊，因為驚絆倒人，其實個台有好多紙碎，我都驚，好彩冇事。」

姜濤財多身子弱 談到身體狀況時，Anson Lo表示下星期會出報告，問到是否太忙，沒時間檢查身體，他就表示，「其實每個人都應該每年做不同的身體檢查，但自己今年未做，所以大家要勤力啲做身體檢查。」問到是否財多身子弱？Anson Lo笑言不適用於自己，Stanley和Edan就搶著說自己好精神，示意絕非財多。然後將咪傳給姜濤，他半說笑承認「財多身子弱」，Lokman和Stanley立即一唱一和，笑言跟大家分享錢財就能健康，Jeremy就建議他包辦眾兄弟檢查身體，嚇得姜濤大叫：「Body check都要我請！(Edan：你財多嘛)你都唔差，你第三，你買車！」Edan聞言即彈起，場面開始失控……