KKBOX風雲榜｜ MC張天賦未能入圍叱咤最喜愛五強感失望 回應助手的「𠝹票」言論(有片)

張天賦(MC)在昨晚(27日)《第四屆KKBOX香港風雲榜》首次公開演唱紅館演唱會主題曲《Overkill》，第一次挑戰跳唱歌的他在台上又跳又唱。表演完畢後，MC在後台接受訪問，笑言仍在喘氣。他表示，雖唱到一半已經喘氣，但頂硬上感覺也很爽。他自言，沒有忘記舞步和怯場已經很好，原以為跳到一半就忘記舞步，或表情管理好差，但觀眾就像有魔力，讓他盡力完成演出。

自認操肌欠自律 MC將於明年1月首度踏上紅館舞台開演唱會，演唱會未公開賣票，MC已一身飛債，問他可會加場，他就表示因檔期問題，機會不大。他自爆將會在個唱中跳唱多首歌曲，故需要積極操練身體，但直認欠自律，距離開騷不足兩個月，至今仍未開始積極操練，惟有在剩下的日子盡力挽救。至於會否騷肌，他一臉苦惱地表示，「在沒有任何準備的情況下，唔敢答你哋。」現階段只求保持良好狀態，身形就盡力而為。他公開宣告要收起家裡的零食，好好戒口，但又笑言農歷年也會應節，吃吃賀年食品，並笑言希望開騷時「滿載而歸」收到滿滿的利是祝福。