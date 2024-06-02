熱門搜尋:
風球馬力斯 端午節2024 47人初選案 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 東張西望 九龍城寨之圍城 THE HADDON One Wood Road 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 歐洲國家盃 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-06-02 13:11:53

KKBOX風雲榜｜MC張天賦自爆體格浮動似股市 保證與Jer柳應廷開騷有驚艷(有片)

分享：
MC張天賦奪得《第六屆KKBOX香港風雲榜》年度風雲歌手。

MC張天賦奪得《第六屆KKBOX香港風雲榜》年度風雲歌手。

《第六屆KKBOX香港風雲榜昨晚(1)於灣仔會展舉行，獲得年度風雲歌手的MC張天賦，與馮允謙(Jay Fung)和網絡世界人氣高企的台灣歌手高爾宣，聯乘送上一連串Hip-HopR&B旋律，《七點半鐘的陽光》、《回到過去》、《CirclesXPreciously mine》、《All that |want》、《Good evening》、《Loser》以及《Without you》，全場high爆。MC自言喜歡Hip-Hop，榮幸能作新嘗試與高爾宣合唱，大讚對方不單止rap得，而且高大又靚仔，並已邀請對方作曲，盼再有合作機會。

MC張天賦奪得《第六屆KKBOX香港風雲榜》年度風雲歌手。(蘇文傑攝) MC張天賦

強調冇增磅

談到可有趁機交流心得？MC笑言以音樂為重，並自爆近日疏於健身，但強調，「磅數上係冇增加，只不過體格上有點浮動，好似股市，有升有跌，繼續努力。」保證不久將來會回復最fit狀態。問到可會在與柳應廷(Jer)合作的Catch Our Life演唱會中，驚艷騷肌？「我同阿Jer會帶來音樂上的驚艷！」至於Why not both？MC笑言：「我一定唔會寫支票，盡我能力，畢竟作為歌手，音樂行先。我哋私下有傾，不停俾歌對方揀，或有咩想保留，就跟導演講。」可會齊齊大騷舞技？他大賣關子，「如果能娛樂觀眾又好睇的話，我哋一定會加落去。」

積極籌備巡唱

MC表示，現正積極籌備巡唱，發現原來去年紅館的跳唱部分，甚有難度，他表示巡唱改為三面台，要留意角度，以免「露腩」。他又透露，由於紅館騷至今已推出不少新作，故巡唱會加入新歌，至於會否尾站重返香港，MC稱會到多個地方巡唱，包括成長地加拿大，但一切仍未落實。談到Gordon Flanders加盟華納，他笑言要邀對方作曲，當知道洪嘉豪亦有邀歌，他就笑指嘉豪作為前輩應禮讓。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受