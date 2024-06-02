KKBOX風雲榜｜MC張天賦自爆體格浮動似股市 保證與Jer柳應廷開騷有驚艷(有片)

《第六屆KKBOX香港風雲榜》昨晚(1日)於灣仔會展舉行，獲得年度風雲歌手的MC張天賦，與馮允謙(Jay Fung)和網絡世界人氣高企的台灣歌手高爾宣，聯乘送上一連串Hip-Hop與R&B旋律，《七點半鐘的陽光》、《回到過去》、《Circles》X《Preciously mine》、《All that |want》、《Good evening》、《Loser》以及《Without you》，全場high爆。MC自言喜歡Hip-Hop，榮幸能作新嘗試與高爾宣合唱，大讚對方不單止rap得，而且高大又靚仔，並已邀請對方作曲，盼再有合作機會。

強調冇增磅 談到可有趁機交流心得？MC笑言以音樂為重，並自爆近日疏於健身，但強調，「磅數上係冇增加，只不過體格上有點浮動，好似股市，有升有跌，繼續努力。」保證不久將來會回復最fit狀態。問到可會在與柳應廷(Jer)合作的《Catch Our Life》演唱會中，驚艷騷肌？「我同阿Jer會帶來音樂上的驚艷！」至於Why not both？MC笑言：「我一定唔會寫支票，盡我能力，畢竟作為歌手，音樂行先。我哋私下有傾，不停俾歌對方揀，或有咩想保留，就跟導演講。」可會齊齊大騷舞技？他大賣關子，「如果能娛樂觀眾又好睇的話，我哋一定會加落去。」