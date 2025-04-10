KKBOX香港風雲榜5月開騷 陳蕾 Tiger呈獻搖滾舞台 On仔MC Jer合作騷唱功

音樂平台KKBOX，將於5月舉辦《第七屆 KKBOX 香港風雲榜——The Beat Goes On》，今次演出陣容絕對星光熠熠，16個港台單位齊聚一堂，為香港樂迷帶來一場音樂的狂歡。

KKBOX每年都會把有才華的本地和台灣音樂人聚集在一起，讓樂迷們在現場感受到他們的音樂魅力。一眾得獎歌手及演出單位已磨拳擦掌，勢要為香港樂迷送上最精彩的演出。大會今年主題「The Beat Goes On」意味深長，意在告訴樂迷，只要心跳依然，音樂就會伴隨著生活，讓每一刻都充滿美好，樂迷們必感受到音樂的力量與節奏，無論是在舞台上還是台下，大家都將沉浸在音樂海洋中。