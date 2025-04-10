KKBOX香港風雲榜5月開騷 陳蕾 Tiger呈獻搖滾舞台 On仔MC Jer合作騷唱功

音樂平台KKBOX，將於5月舉辦《第七屆 KKBOX 香港風雲榜——The Beat Goes On》，今次演出陣容絕對星光熠熠，16個港台單位齊聚一堂，為香港樂迷帶來一場音樂的狂歡。
KKBOX每年都會把有才華的本地和台灣音樂人聚集在一起，讓樂迷們在現場感受到他們的音樂魅力。一眾得獎歌手及演出單位已磨拳擦掌，勢要為香港樂迷送上最精彩的演出。大會今年主題「The Beat Goes On」意味深長，意在告訴樂迷，只要心跳依然，音樂就會伴隨著生活，讓每一刻都充滿美好，樂迷們必感受到音樂的力量與節奏，無論是在舞台上還是台下，大家都將沉浸在音樂海洋中。
《KKBOX香港風雲榜》演出名單，今日首度曝光，當中包括年度風雲榜獲獎的Anson Lo(盧瀚霆)、Edan(呂爵安)、JACE(陳凱詠)、Jer(柳應廷)、洪嘉豪、姜濤、MC 張天賦、陳蕾、Tiger(邱傲然)，再加上 AGA 江海迦、黃妍、陳柏宇、Jeremy(李駿傑)、陳健安(On仔)、周殷廷，以及台灣實力女歌手 Karencici(林愷倫)前來助慶，單是這個演出名單已令樂迷熱血沸騰。
此外，大會每年均會廣邀具代表性的本地及外地歌手，同台合作crossover演出，綻放最強音樂力量，今年聯手演出項目，有陳蕾與Tiger rock爆舞台的 band sound演出，兩把聲音在強烈節奏下互相碰撞，誓要焫㷫全場；台灣潛力 R&B女聲 Karencici將與本地人氣歌手合作限定舞台，合作單位將於當晚為大家揭曉，相信將會擦出驚喜火花。Jer、MC張天賦及On仔，三位各有風格的實力唱將，密謀於台上大騷唱功，以歌聲撩動樂迷，更多震撼演出內容將於舞台上發生。