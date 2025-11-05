Koki光希繼承父親木村拓哉奪牛仔褲獎 家姐心美地下情曝光戀排球員小川智大

日本年度時尚盛事「第42屆最佳牛仔褲藝人」頒獎禮，昨日（4日）假東京舉行。日劇天王木村拓哉與歌手工藤靜香的22歲細女木村光希（Koki）首度獲獎，她以一身牛仔look造型登場，對於父親木村連續5年獲獎，而且更打入殿堂，光希表示：「我事前看了爸爸領獎的打扮，果然是很合襯、很有型！」她續指牛仔褲是她時尚穿搭中的必備品。

除了光希，女星松本若菜、當紅男團Snow Man成員目黑蓮亦有現身接受殊榮，今年目黑蓮已是第二年獲頒民選部門獎項，他期待明年可以打入殿堂，因事缺席的今田美櫻則是首次成為民選部門得主，今田美櫻以工作關係未能到場，但亦有拍片致謝。