Koki光希繼承父親木村拓哉奪牛仔褲獎 家姐心美地下情曝光戀排球員小川智大

日本年度時尚盛事「第42屆最佳牛仔褲藝人」頒獎禮，昨日（4日）假東京舉行。日劇天王木村拓哉與歌手工藤靜香的22歲細女木村光希（Koki）首度獲獎，她以一身牛仔look造型登場，對於父親木村連續5年獲獎，而且更打入殿堂，光希表示：「我事前看了爸爸領獎的打扮，果然是很合襯、很有型！」她續指牛仔褲是她時尚穿搭中的必備品。
除了光希，女星松本若菜、當紅男團Snow Man成員目黑蓮亦有現身接受殊榮，今年目黑蓮已是第二年獲頒民選部門獎項，他期待明年可以打入殿堂，因事缺席的今田美櫻則是首次成為民選部門得主，今田美櫻以工作關係未能到場，但亦有拍片致謝。
大女心美拍拖斷正
另一方面，木村拓哉大女心美（Cocomi），今日被爆與29歲日本排球國家隊運動員小川智大發展地下情，兩人的兩年情上月中斷正，被《週刊文春》拍得在大阪拍拖密會。心美出名是人氣動漫《排球少年》的忠實粉絲，原來男友亦是排球健將。小川現正效力於大阪球隊「三得利太陽鳥」，與最近鬧出桃色新聞的排球王子高橋藍屬隊友。
上月中，心美乘坐新幹線返回東京時被拍到現身新大阪車站，與男友送別時顯得依依不捨，男方更在閘口前親吻心美臉頰。此行，心美在大阪舉行演奏會，趁機住在男方在大阪的寓所，享受了4日3夜的二人世界，雖然二人分隔東京及大阪兩地，但感情有增無減，去年4月更曾去韓國甜蜜旅行。地下情曝光後，小川智大被追問熱戀心美一事時，他起初猶豫了一下，隨後回答：「私人問題不便回應，因為我說的每一句話可能都會影響很多事情，所以無法詳細說明，真的很抱歉。」