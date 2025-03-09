KOL Vivian肥肥人踩入樂壇 黎紜蔚唔為賺錢望慰藉心靈

拍過不少電視及平面廣告、近日ViuTV熱播劇集《弊傢伙！我要去祓魔》亦有份演出的KOL黎紜蔚Vivian（肥肥人），正式出道成為歌手，首支派台歌曲及MV《曖昧日誌》日前已經上架。

肥肥人自八歲起於粵劇團學習唱歌六年，逐漸培養歌唱興趣，「小學時收到學校通告上興趣班邀請，被爸爸強逼學習一門偏門技能，話大個之後話唔定令我與眾不同。開頭都覺得悶，學咗六年就被爸爸停止，因為升中功課繁重。但當時已鍾意咗唱粵曲，要停止興趣班反而傷心。」她謂雖然粵曲跟流行曲看似極端，但在技巧上亦有共通點，亦有很大幫助，「音域感到少啲限制，比較容易上到高音，頭腔共鳴更容易發聲。同埋因為從小習慣用丹田氣講嘢，所以唱流行曲一樣可以自然用到。」