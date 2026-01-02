Kpop獵魔女團專訪｜EJAE《Golden》曾淪倉底貨 預告續集2029年推出

Netflix在夏季推出的動畫電影《Kpop獵魔女團》(KPop Demon Hunters)橫掃串流冠軍，高達5000萬觀眾們收看，也成為Netflix有史以來最受歡迎的影片之一。片中4首歌曲更成躋身美國Billboard Hot 100，被美國唱片業協會(Recording Industry Association of America)封為雙白金的電影配樂，獲得五項格林美提名，主題曲《Golden》更殺入Critics Choice Association和金球獎角逐最佳原創歌曲。 今年在美舉行的Korean American Leaders in Hollywood的頒獎典禮上，Maggie Kang和Chris Appelhans也被讚揚憑《Kpop獵魔女團》把韓國文化和歷史發揚光大，令國際觀眾更欣賞K-pop音樂，電影創作也極具想像力。趁頒獎季節揭開序幕，Netflix再次催谷這部電影，以Zoom形式跟各地傳媒接受訪問，《am730》也有份參與，跟兩位導演Maggie Kang、Chris Appelhans及《Golden》歌手金恩在(EJAE)進行越洋訪問。

不只是動畫角色 在2018年時，Maggie Kang、Chris Appelhans已希望把這故事帶給觀眾們，但不被獲得電影公司投資，直至EJAE為這部電影作了一些歌曲，《Kpop獵魔女團》才漸露曙光，Maggie透露：「在製作和編劇過程中，我們已明白不能只可能得兩分鐘的音樂或歌曲放在一個情節中，每一次在故事當中，表演的歌曲一定要引人入勝及好玩。同時，音樂的節奏和旋律也要配合劇情，所以在動畫製作過程中，音樂與劇情是同時發展；例如EJAE已為某一情節作了一些音樂，我們在製作時會把她的作品放在那些故事情節中，如果發現音樂不配合該情節的話，我們便作更改。有時歌曲還沒有填詞，我們只是利用EJAE的音樂去配合情節，最重要的是動畫人物的動作和音樂要有同一個節拍。過程也花了數年時間，令到音樂和動畫完全配合，例如主題曲《Golden》已創作多時，但到很後期，我們才決定選用這首歌成為主題曲來介紹三位角色的背景和故事。」Chris Appelhans更表示不能相信這部電影能受到世界不同國家的觀眾接受，在影片上架兩個星期後看到TikTok和X的片段，很多影迷在談Zoey的世界和Zoey喜愛的食物時，我已覺得片中三位女主角不只是動畫角色，她們已成為觀衆們心目中的一部份，也是他希望K-pop文化被美國和全世界接受。Chris說：「第一次接觸韓國文化時是在2002年看到一部韓國愛情喜劇，一年半後我與太太結婚，她是一名很出色的劇作家，也介紹我看了很多韓劇，所以我對K-pop文化很了解，可說我接受了20多年的韓國文化教育。」

EJAE 成就解鎖 至於EJAE，問她如何跟趙雅頓(Arden Cho)、May Hong、Audrey Nuna和柳智英(Ji-young Yoo)建立一個有默契的關係時，她表示在製作過程中從來沒有跟其他演員們見面，並稱：「我跟其他演員從來沒有見過面，因為我們都是獨立地去錄音。我一直希望大家的錄音會混合得很好，我和Rei Ami、Audrey Nuna第一次見面時是在《Saturday Night Live》和Jimmy Fallon節目的彩排上，我們一見面時已成為好友了！當我見到她們時便覺得每位均很合適去演片中角色，在彩排時大家已很有默契地去選擇我們的服飾和髮型，在製作這部電影時我覺得這故事只能活在動畫世界內，一切的經驗像是在我的夢想中，絕對猜不到會變成現實。」EJAE還補充說在《Saturday Night Live》中可以跟Bad Bunny合作也是她的成就解鎖。《Kpop獵魔女團》續集將會在2029年推出，Maggie Kang、Chris Appelhans會再攜手執導，故事則集中在Rumi的背景和她的父母。Netflix和Sony已開始洽談製作中，因為動畫製作頗花工夫，所以粉絲要耐心等多三年時間。

