Kpop獵魔女團︱歌曲遭英國學校禁唱 引發家長踩和撐

英國西南部多塞特郡(Dorset)的一所聖公會學校，近日禁止學生唱出Netflix動畫《Kpop獵魔女團》(KPop Demon Hunters)中的歌曲，原因是這些歌曲被認為不符合基督教精神。根據BBC於報道，學校的決定引發家長和社區熱烈討論。

該校於14日向家長發出通告，指部分學生對歌曲中提到的「惡魔」一詞感到不適。該校的代理校長Lloyd Allington表示：「部分學生將《Kpop獵魔女團》與敵視上帝和善良的靈異力量聯繫起來。為了尊重這些學生的信仰，我們懇請你的孩子，不要在學校演唱這些歌曲。」而一位無神論家長，卻持不同看法，他對BBC表示：「我覺得很有趣。我女兒喜歡K-Pop音樂，她的所有朋友都喜歡。這只是孩子們增強自信的一種美好而無害的小愛好。」