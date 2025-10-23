Kylie C.新歌MV扮Barbie任人擺布 四分鐘一鏡到底唔眨眼忍到尖叫 (有片)

Kylie C.鄭杞瑤由性能尤物轉型做樂壇新人，今日（23日）她推出今年第二首派台作品《可憐之人》，繼上一首《只得一半》找來于逸堯@人山人海及林夕兩位大神加持後，今次新歌再找來林若寧填詞，班底跟其上圍一樣充滿睇頭！

神級音樂班底

提到加入樂壇後能夠找到神級音樂班底合作，Kylie C.即刻笑到見牙唔見眼：「真係要多謝經理人，幫我聯繫呢班咁犀利嘅音樂人，對我嚟講係好大榮幸，學到好多嘢！」至於新歌創作靈感，Kylie C.指全靠監製Larry Wong睇中她跟足球好有緣：「Larry覺得我成個人都跟足球好有關，其實可以試吓比較硬淨啲嘅曲風，所以度身訂做呢首Pop rock風格嘅歌。」新歌《可憐之人》講述不對等的愛情關係，Kylie C.解構MV概念：「導演諗起Barbie，光鮮亮麗外表下其實所有嘢都被安排，無選擇權，成個人生任人擺布。」為了強化這種操縱感，MV以一鏡到底拍攝手法，Kylie C.仲更要四分鐘不眨眼，認真慘情！講到MV拍攝過程，Kylie C.大嘆辛苦：「正式拍咗大約5次，但排練差唔多10次，成個過程用咗7至8個鐘。」不過最慘是過程中不可以眨眼：「就嚟完嗰陣，隻眼乾到好痕，好似有人不斷用個口吹你隻眼，一cut機我即刻大叫咗出嚟！哈哈！」問到現實中有沒有試過不對等的愛情，Kylie C.自爆：「我嘅愛情關係都係屬於被控制多，因為我好唔識表達，但同時又容易將所有情緒發洩俾另一半。就係一個矛盾嘅人馬座。」看來今次應該是唱出心聲！