Kylie C.緊身衫造型出席賀歲盃　36E魔鬼身材再次震撼網民眼球：連十二碼都唔記得睇

鄭杞瑤（Kylie C.）2022年參加ViuTV節目《戀愛Staycation》大受關注，及後又參與《尾二一屆口罩小姐選舉》，擁有36E魔鬼身材嘅Kylie C.不時於社交平台大派福利，每每有新相就會成為網民熱議話題。去年Kylie C.為賀歲盃擔任主持，雖然身穿紅色樽領衫包到上頸，但貼身剪裁加上鏡頭角度，將驕人身材表露無遺，就連受訪者鄧月平都被比下去，成功搶Fo，唔少網民激讚Kylie C. 身材好，又指佢係「香港隊最有價值球員」。今年，Kylie C.再主持賀歲盃，與去年一樣以紅色緊身衫襯黑色皮裙出席，不過今年就選擇斜角剪裁上衣，露出香肩，其好身材再次震撼外界眼球，

網民：Kylie C賀歲波老是常出現

除咗紅黑造型，Kylie C.仲喺室內進行訪問時換上黑色緊身上衣，繼續成為焦點。Kylie C.出席賀歲盃嘅短片於網上瘋傳，更有網民於討論區以「Kylie C真狡猾 賀歲波老是常出現」為題，討論其身材，有網民就話Kylie C.嘅出現影響佢睇波：「好動感！」、「尋日佢喺面前行過我連十二碼都唔記得睇」、「呢啲叫識利用自己優勢」、「我是女人都覺得佢正」、「佢基本上搶哂其他足球KOL既女既生意，無人夠佢玩」等等。不過，除咗身材，都有網民表示留意到Kylie C. 英文幾好：「唔講對波，琴晚睇佢講嘢，啲英文幾好喎」，Kylie C.其實係一名學霸，大學時修讀犯罪心理學，擁有自閉兒童行為治療師身份，精通西班牙文，又略懂韓文、日文及德文等語言。