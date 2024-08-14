Kylie Jenner接受英版《VOGUE》專訪 承認產後憂鬱

荷李活28歲影星添麥菲查洛美(Timothée Chalamet)的名媛女朋友Kylie Jenner，近日接受英國版《VOGUE》採訪，坦承與rapper Travis Scott生下兩個孩子後，即使過了一年，仍然持續遭受產後憂鬱困擾。即將27歲的Kylie Jenner說：「我就快27歲，感覺又找回過往自己。」她回憶道，「懷孕期間，幾乎每天都只穿運動服，無暇顧及其他事情，而產後康復期更持續了一年。」

Kylie Jenner稱，懷孕前後精神的確受到困擾，她說：「兩次懷孕的感受都不同，當我有懷第二個孩子時，對一切事物都變得情緒化，我整天在電話裡，對著母親歇斯底里和哭泣。」Kylie Jenner的首位兒子，本取名Wolf，但在出生一個月後就將其改為Aire，她曾透過個人頻道表示，「告訴你，我們兒子的名字不再是Wolf，我們覺得Wolf不是他，因為你到處都可以看到Wolf。」