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娛樂
2024-08-14 16:25:15

Kylie Jenner接受英版《VOGUE》專訪 承認產後憂鬱

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Kylie Jenner登上9月號英版《VOGUE》封面。

Kylie Jenner登上9月號英版《VOGUE》封面。

荷李活28歲影星添麥菲查洛美(Timothée Chalamet)的名媛女朋友Kylie Jenner，近日接受英國版《VOGUE》採訪，坦承與rapper Travis Scott生下兩個孩子後，即使過了一年，仍然持續遭受產後憂鬱困擾。即將27歲的Kylie Jenner說：「我就快27歲，感覺又找回過往自己。」她回憶道，「懷孕期間，幾乎每天都只穿運動服，無暇顧及其他事情，而產後康復期更持續了一年。」

Kylie Jenner稱，懷孕前後精神的確受到困擾，她說：「兩次懷孕的感受都不同，當我有懷第二個孩子時，對一切事物都變得情緒化，我整天在電話裡，對著母親歇斯底里和哭泣。」Kylie Jenner的首位兒子，本取名Wolf，但在出生一個月後就將其改為Aire，她曾透過個人頻道表示，「告訴你，我們兒子的名字不再是Wolf，我們覺得Wolf不是他，因為你到處都可以看到Wolf。」

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Kylie Jenner承認懷兒子Aire時，患有抑鬱症。 Kylie Jenner與大女Stormi及兒子Aire。 生活

 

對於第一次看見兒子AireKylie Jenner說：「他是最美麗的人，我簡直不敢相信他有多麼完美。 (但我)感覺自己很糟糕，以至我無法說出他的名字，這對我來說是一種遺憾。」

貴為當下Young & Rich的代表，Kylie Jenner是最年輕的億萬富翁，在多個商業領域都非常活躍。與Travis Scott分手後，情傾添麥菲查洛美，雖然近日有傳兩人已經數月沒有公開約會，導致傳出分手消息，但最近有人發現他們在荷李活一間劇院約會，分手傳聞即平息。

早前傳出分手的Kylie Jenner與Timothée Chalamet，近日被拍到在荷李活約會拍拖。

早前傳出分手的Kylie Jenner與Timothée Chalamet，近日被拍到在荷李活約會拍拖。

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