Kylie Jenner Jennifer Lopez齊發文 悼念星級髮型師Jesus Guerrero

美國演藝界天后們指定的髮型師Jesus Guerrero，昨日傳出死訊，享年34歲。Jesus離逝的消息震驚一眾天后，像Kylie Jenner就在社交媒體上，表達對Jesus離逝的哀悼，稱他不僅是朋友，更是她生命中的光芒，Kylie在帖子上寫道：「我不知道如果沒有他在我身邊，我如何度過這十年。他教會我如何讓最艱難的日子變得輕鬆。」

Kylie深情感謝Jesus的陪伴和鼓勵，並表示無法忍受失去他的痛苦，她強調，「Jesus是一位真正的藝術家，擁有無與倫比的才華。」女團BLACKPINK的Rosé也在社平台哀悼Jesus，她稱：「Jesus，你是最甜蜜的天使，我真的愛你，我已經想念你了。」