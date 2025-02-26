Kylie Jenner Jennifer Lopez齊發文 悼念星級髮型師Jesus Guerrero

美國演藝界天后們指定的髮型師Jesus Guerrero，昨日傳出死訊，享年34歲。Jesus離逝的消息震驚一眾天后，像Kylie Jenner就在社交媒體上，表達對Jesus離逝的哀悼，稱他不僅是朋友，更是她生命中的光芒，Kylie在帖子上寫道：「我不知道如果沒有他在我身邊，我如何度過這十年。他教會我如何讓最艱難的日子變得輕鬆。」
Kylie深情感謝Jesus的陪伴和鼓勵，並表示無法忍受失去他的痛苦，她強調，「Jesus是一位真正的藝術家，擁有無與倫比的才華。」女團BLACKPINK的Rosé也在社平台哀悼Jesus，她稱：「Jesus，你是最甜蜜的天使，我真的愛你，我已經想念你了。」
為BLACKPINK Rosé設計全碟髮型
而Jennifer Lopez亦有發文悼念故友，她寫道：「你從不需要發出聲音，就能被所有人認可，你的內心和才華，就像你的藝術創作一樣……過去幾天我一直無法將這些字整合。事實是，我仍然感到震驚，如此美麗的年輕生命就此結束……安息吧，可愛的天使」
Jesus Guerrero在生前曾為多位明星服務，包括Katy Perry、Jennifer Lopez、Kylie Jenner、Kali Uchis及Rosé等。他的近作就是為Rosé的首張正規專輯《Rosie》，內裡影集設計髮型造型，貢獻他天賦的藝術才華。