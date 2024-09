Netflix邀請微軟創辦人比爾蓋茨(Bill Gates)拍攝紀錄片《下一步?與比爾蓋茨探索未來》(What’s Next? The Future With Bill Gates)昨日上線,每集與嘉賓探討貧富懸殊、氣候變化等影響全球的問題。第2集嘉賓請來天后Lady Gaga,討論虛假新聞和言論的影響。