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娛樂
2024-10-03 20:37:28

Lady Gaga罕扮少女宣傳《小丑2》加專輯

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Gaga穿碎花裙襯埋橙髮色，勁有80年代英倫少女味。

Gaga穿碎花裙襯埋橙髮色，勁有80年代英倫少女味。

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全球上映中的《小丑》第2集《小丑：雙瘋》(JokerFolie a Deux)，天后Lady Gaga飾演精神病學實習生，之後成為祖昆馮力士(Joaquin Phoenix)飾演的小丑女友Harley Quinn。電影官方IG日前訪問這位在片中出盡風頭的天后。Gaga穿上綠色碎花裙配搭學生鞋，罕有地扮少女。飲紅茶歎馬卡龍，充滿英、法的浪漫味道。

Gaga演出《小丑2》要全情投入小丑女的性格設定，才令觀眾的印象深刻。

Gaga演出《小丑2》要全情投入小丑女的性格設定，才令觀眾的印象深刻。

大談電影與音樂結合的有趣事。

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將電影音樂結合

對於《小丑2》一角，Gaga認為是從影以來的最大挑戰。「我電影作品唔多，但飾演Harley Quinn這個角色是充滿挑戰，需要整個人投入喺極端心態的小丑女身上。」927日推出的新專輯《Harlequin》，靈感啟發在小丑女的名字 Harley Quinn。她說：「這是我音樂生涯中最特別嘅專輯。我好愛現實、小說、音樂和流行文化，我希望將所有東西建立聯繫，所以專輯就係咁誕生。」外界認為Gaga在《小丑2》的演出蓋過主角祖昆馮力士，大有機會在即將舉行的各個電影頒獎禮贏得獎項。          

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Gaga新專輯形象配合小丑造形。

Gaga新專輯形象配合小丑造形。

將電影音樂結合

對於《小丑2》一角，Gaga認為是從影以來的最大挑戰。「我電影作品唔多，但飾演Harley Quinn這個角色是充滿挑戰，需要整個人投入喺極端心態的小丑女身上。」927日推出的新專輯《Harlequin》，靈感啟發在小丑女的名字 Harley Quinn。她說：「這是我音樂生涯中最特別嘅專輯。我好愛現實、小說、音樂和流行文化，我希望將所有東西建立聯繫，所以專輯就係咁誕生咗。」外界認為Gaga在《小丑2》的演出蓋過主角祖昆馮力士，大有機會在即將舉行的各個電影頒獎禮贏得獎項。                                                                                                                                                                                                                                                                                                           