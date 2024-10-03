Lady Gaga罕扮少女宣傳《小丑2》加專輯

全球上映中的《小丑》第2集《小丑：雙瘋》(Joker：Folie a Deux)，天后Lady Gaga飾演精神病學實習生，之後成為祖昆馮力士(Joaquin Phoenix)飾演的小丑女友Harley Quinn。電影官方IG日前訪問這位在片中出盡風頭的天后。Gaga穿上綠色碎花裙配搭學生鞋，罕有地扮少女。飲紅茶歎馬卡龍，充滿英、法的浪漫味道。

將電影音樂結合 對於《小丑2》一角，Gaga認為是從影以來的最大挑戰。「我電影作品唔多，但飾演Harley Quinn這個角色是充滿挑戰，需要整個人投入喺極端心態的小丑女身上。」9月27日推出的新專輯《Harlequin》，靈感啟發在小丑女的名字 Harley Quinn。她說：「這是我音樂生涯中最特別嘅專輯。我好愛現實、小說、音樂和流行文化，我希望將所有東西建立聯繫，所以專輯就係咁誕生。」外界認為Gaga在《小丑2》的演出蓋過主角祖昆馮力士，大有機會在即將舉行的各個電影頒獎禮贏得獎項。