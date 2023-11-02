熱門搜尋:
粵車南下 雙11 岩布仙尼 SOGO Thankful Week 2023 姜濤 姜濤 取消黑碼 MIRROR 冰上火花 以巴衝突 流感 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 林襄 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2023-11-02 10:00:00

Laugh Vacation｜郭嘉駿宣布加開兩場 193：我哋會一場比一場進步

分享：
郭嘉駿(193於10月31日晚謝幕時宣佈加開兩場，共演出18場。

郭嘉駿(193於10月31日晚謝幕時宣佈加開兩場，共演出18場。

由ERROR成員193(郭嘉駿)、韋羅莎、朱栢謙、白只、吳海昕、楊偉倫及胡麗英主演的舞台劇《Laugh Vacation》，已於上周五(27日)假香港演藝學院歌劇院正式公演，一眾文化藝術界、劇場界及娛樂界名人親臨欣賞，出席嘉賓包括黃秋生、保錡@ERROR、卓韻芝、廖子妤、 盧鎮業（小野）、文念中、BabyJohn、莊韻澄等等。

《Laugh Vacation》將加開兩場，共演出18場。 黃秋生入場支持《Laugh Vacation》。 Babyjohn入場支持《Laugh Vacation》。 廖子妤和小野拍拖入場支持《Laugh Vacation》。 193首次演出舞台劇《Laugh Vacation》，ERROR兄弟保錡入場支持。

籲支持原創劇

1931031日晚謝幕時宣佈加開1110日(五)晚上8時及11日(六)下午3點兩場，合共18場演出。他興奮宣布：「各位觀眾，有重要嘢宣佈，我哋加場喇，我哋又加場喇！」他又請觀眾在社交媒體分享觀後感，並指：「今次係原創劇，原創劇係好需要大家嘅支持同意見，我真係有睇晒大家tag我嘅意見，然後我哋會一場比一場演得進步！」最後他希望大家能夠把《Laugh Vacation》口耳相傳，讓更多朋友入場。

舞台劇《Laugh Vacation》劇照。 舞台劇《Laugh Vacation》劇照。 舞台劇《Laugh Vacation》劇照。 舞台劇《Laugh Vacation》劇照。 舞台劇《Laugh Vacation》劇照。 舞台劇《Laugh Vacation》劇照。 舞台劇《Laugh Vacation》劇照。 舞台劇《Laugh Vacation》劇照。

舞台劇《Laugh Vacation》故事講述在一間酒店、一個Full Booking的晚上，不同賓客人生相互交織所拼湊的一個個奇趣小故事。一眾演員於劇中分飾多個角色，帶領觀眾穿梭酒店不同角落，有人偷情，有人探靈，有人辦謝師宴，亦有人辦世紀婚宴，一個晚上，演盡人生百態。

Ad Block
Ad Block Ad Block
留言專區
Ad Block Ad Block
Ad Block Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受