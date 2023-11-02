Laugh Vacation｜郭嘉駿宣布加開兩場 193：我哋會一場比一場進步

由ERROR成員193(郭嘉駿)、韋羅莎、朱栢謙、白只、吳海昕、楊偉倫及胡麗英主演的舞台劇《Laugh Vacation》，已於上周五(27日)假香港演藝學院歌劇院正式公演，一眾文化藝術界、劇場界及娛樂界名人親臨欣賞，出席嘉賓包括黃秋生、保錡@ERROR、卓韻芝、廖子妤、 盧鎮業（小野）、文念中、BabyJohn、莊韻澄等等。

籲支持原創劇

193於10月31日晚謝幕時宣佈加開11月10日(五)晚上8時及11日(六)下午3點兩場，合共18場演出。他興奮宣布：「各位觀眾，有重要嘢宣佈，我哋加場喇，我哋又加場喇！」他又請觀眾在社交媒體分享觀後感，並指：「今次係原創劇，原創劇係好需要大家嘅支持同意見，我真係有睇晒大家tag我嘅意見，然後我哋會一場比一場演得進步！」最後他希望大家能夠把《Laugh Vacation》口耳相傳，讓更多朋友入場。