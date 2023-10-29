Laugh Vacation｜郭嘉駿193與楊偉倫化身跳唱女團載歌載舞 白只「巨胸」艷壓全場

ERROR成員郭嘉駿(193)首次參演舞台劇，聯同白只、楊偉倫(阿卵)、韋羅莎、吳海昕(Sofiee)、朱栢謙及胡麗英合演的《Laugh Vacation》，日前(27日)於香港演藝學院歌劇院正式公演。眾演員一人分飾多角，由中學生演到白髮長者，不斷為觀眾送驚喜，其中193與阿卵演的毒L，以跳唱女團造型登場，即席跳唱《三分甜》，逗得全場捧腹大笑；轉個場景，193眼泛淚光自彈自唱，令人動容。完成人生第一場舞台劇的193，感受最深是跟觀眾直接互動，估不到觀眾笑唔頭，反應超出預期。

舞台劇《Laugh Vacation》故事講述在一間面臨結業危機的酒店、減價招徠，某個Full Booking的晚上，不同賓客人生相互交織，有人偷情，有人探靈，有人辦謝師宴，亦有人辦世紀婚宴，一個晚上，盡顯人生百態。首次參演舞台劇的193獲逾百粉絲撐場，完成首場演出後，他坦言劇場與觀眾的互動，即時又直接，跟拍電視節目截然不同，「因拍完一套劇要等半年甚至一年才可收到觀眾的Feedback，舞台劇的即時反應，能讓他知道自己演得好不好，他興奮表示，好開心觀眾嘅反應超出我預期，某些笑位更因觀眾笑得太耐而要叫停佢哋。唔只我自己有份演出嘅場口，我喺後台等待嘅時候，聽到觀眾每30秒便笑一次，十分誇張。」

吳海昕突破形象 演麻甩女

193與阿卵有多場對手戲，扮完中學生轉頭要靈探，載歌載舞的場面更是笑爆全場。吳海昕扮口齒不清的班長，更突破形象化身麻甩女生，她自言彩排時有點緊張，首演看到觀眾後便輕鬆起來，「觀眾嘅反應令我好興奮，佢哋睇得好Hyper，令我完全進入劇中世界！」Sofiee指首演夜場是演得最好的一次，期望往後場次能愈做愈好，有更多觀眾入場支持。另外，白只演完偷情伯伯後，搖身一變成為「巨胸」人妻，自命是「牛下林青霞」，教人拍案叫絕。

監製朱仲銘於謝幕時特別感謝出品人古天樂先生及一眾勞苦功高的台前幕後工作人員，郭嘉駿（193）接著一臉認真地搞笑呼籲觀眾購買精美紀念品，又指坐近台的觀眾可以買多場山頂位感受全景觀。