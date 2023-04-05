LAW霸女神｜森美自爆被老婆裝追蹤App 「法律系」畢業戴祖儀連環口誤拋錯書包

TVB資訊節目《LAW霸女神》由森美、戴祖儀（Joey）、賴彥妤（Vivienna）、魏韵芝（Joyce）和王嘉慧（Cathy）擔任主持，每集都會邀請一位星級嘉賓坐陣，嘉賓就着不同主題的情境短片發表意見，再由專業律師解說，為觀眾解開法律迷思與謬誤。

四位靚女主持皆是法律系高材生，分別是英國萊斯特大學法律系畢業的Joey、香港中文大學法律學院畢業的Cathy、英國倫敦政治經濟學院法律系畢業的Joyce，以及英國高雲地利大學法律系碩士畢業的Vivienna，名副其實「真．LAW霸女神」。四位女神除了以OL造型上陣晒無敵長腿外，亦會扮鬼扮馬演出情境短片，非常過癮。4位女神每集亦會參與解答問題，爭奪「終極LAW霸女神」寶座。

周四（6日）晚播出的第一集，邀來視帝譚俊彥擔任嘉賓，主題是「家居法例」。其中一條問題「門外攝錄鏡頭拍攝到鄰居出入情況是否違法？」，Joey解答說：「如果係為Mark人哋嘅資料，可能會構成『不誠實意圖使用電腦罪』。」怎料Joey原來拋錯書包，李健志大律師更正說：「應該係『不誠實意圖取用電腦。』」後來李健志大律師講到香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》時，Joey再度失誤將「第486章」講成「第488條」，引來全場大笑，森美見狀即戲言：「LAW霸女神要逐你出去喇！」香港人喜歡打麻將，其中一條問題「於私人地方以現金賭博，是否犯法？」，譚俊彥認為多過兩枱就犯法：「以前公公婆婆都鍾意打麻雀，成日話唔好開第二枱，話如果有兩枱喺同一間屋就會犯法。」真正答案周四晚便會揭曉。

至於周五（7日）晚播出的第二集，邀來方力申擔任嘉賓，主題是「婚姻」。是集最搞笑環節，是其中一條情境短片請來林正峰客串，片中化身急色男的他瞞着太太與靚女玩Cyber Sex，其間正峰脫去上衣晒肌肉，又搞鬼地表演震波。之後大家探討「對方不知情的情況下，安裝追蹤應用程式有否犯法？」時，Joey說：「如果呢個犯法，好多女仔都瀨嘢！」森美即說：「你終於知道喇！」Joey隨即耍手擰頭回應：「冇做過冇做過，但身邊好多朋友都做過，同埋有某個App係個男仔畀人check咗都唔知，每個人嘅電話都有呢個App！」森美大哥聞言竟口快快爆料說：「我知你講邊個喇，我老婆都係用呢個嘅！」場面搞笑。