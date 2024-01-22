LE SSERAFIM下月出專輯《EASY》 為出戰《Coachella》做準備

LE SSERAFIM宣布下月推出專輯《EASY》。

2022件出道的女團LE SSERAFIM，將於下月19日發行他們的第三張迷你專輯《EASY》。這是繼去年5月發行第一張正規專輯《UNFORGIVEN》後，時隔9個月再有新作品。根據他們的經理人SOURCE MUSIC稱，「《EASY》將揭示LE SSERAFIM成員們，偶像背後的坦率，以及存在的不安和煩惱。」

LE SSERAFIM次前兩張專輯《ANTIFRAGILE》和《UNFORGIVEN》，總銷售量均突破100萬張，展現出他們強大的人氣。去年10月發行的英文數字單曲《Perfect Night》，於韓國主要音源榜單(如Melon)均取得上冠軍的佳績，而連續兩周進入美國公告牌百大單曲榜(Bubbling Under Hot 100)。LE SSERAFIM的音樂風格，涵蓋多種元素，包括流行、舞曲、R&B和嘻哈等。她們的音樂作品，通常具有強烈節奏，和引人入勝的旋律，歌詞內容則關注年輕人的情感和成長議題。

將在國際舞台展示舞蹈實力的LE SSERAFIM。