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娛樂
2024-01-22 16:15:53

LE SSERAFIM下月出專輯《EASY》 為出戰《Coachella》做準備

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LE SSERAFIM宣布下月推出專輯《EASY》。

2022件出道的女團LE SSERAFIM，將於下月19日發行他們的第三張迷你專輯《EASY》。這是繼去年5月發行第一張正規專輯《UNFORGIVEN》後，時隔9個月再有新作品。根據他們的經理人SOURCE MUSIC稱，「《EASY》將揭示LE SSERAFIM成員們，偶像背後的坦率，以及存在的不安和煩惱。」

LE SSERAFIM為出戰《Coachella》做準備。 LE SSERAFIM IG Followers達773.5萬 LE SSERAFIM IG Followers達773.5萬 LE SSERAFIM IG Followers達773.5萬 LE SSERAFIM IG Followers達773.5萬

LE SSERAFIM次前兩張專輯《ANTIFRAGILE》和《UNFORGIVEN》，總銷售量均突破100萬張，展現出他們強大的人氣。去年10月發行的英文數字單曲《Perfect Night》，於韓國主要音源榜單(Melon)均取得上冠軍的佳績，而連續兩周進入美國公告牌百大單曲榜(Bubbling Under Hot 100)LE SSERAFIM的音樂風格，涵蓋多種元素，包括流行、舞曲、R&B和嘻哈等。她們的音樂作品，通常具有強烈節奏，和引人入勝的旋律，歌詞內容則關注年輕人的情感和成長議題。

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將在國際舞台展示舞蹈實力的LE SSERAFIM。

此外，LE SSERAFIM將在今年4月，出席美國加州舉辦的全球最大音樂節《The Coachella Valley Music and Arts Festival》擔任表演嘉賓，這是繼BLACKPINK2NE1aespa後，第四組登陸此舞台的K-Pop女團，對他們來說是一個非常重要的舞台，可以他們在國際舞台上，展示舞蹈實力和多樣化的音樂風格。

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