LE SSERAFIM接BLACKPINK棒 第四組K-Pop女團踏《Coachella》舞台

全球最大音樂節美國的《Coachella》，昨日公布2024年的表演名單了，引起K-Pop們驚喜。除了美國知名歌手Lana Del Rey、Tyler, the Creator和Doja Cat等藝人，韓國女團LE SSERAFIM、男團Ateez亦將登上這個舞台，讓fans們為之瘋狂。
LE SSERAFIM在2022年出道後迅速走紅，每次發布新歌都會引起廣泛討論，她們所帶來的網絡舞蹈挑戰風，更是風靡一時。由她們接替2NE1、BLACKPINK、aespa，成為第四組踏上《Coachella》舞台的K-Pop女團，各界對她們的演出充滿期待。
Ateez成首隊於《Coachella》表演的K-Pop男團
此外，LE SSERAFIM她們將於下周首次造訪台灣，參加台視舉辦的《2024超級巨星紅白藝能大賞》，fans對希望她們呈上一場目不暇給的歌舞表演。男團Ateez亦將在同一場音樂節上表演，這是韓國K-Pop男團首次在《Coachella》上亮相，因此成為話題。
回顧去年BLACKPINK在K-Pop音樂節上創造了歷史，成為首個主導該音樂節的的K-Pop藝人。現在，LE SSERAFIM和Ateez將繼續這一傳統，為觀眾們帶來驚喜和精彩的表演。
2024年的《Coachella》音樂節將成為一場精彩絕倫的音樂盛宴，不僅有國際知名歌手，還有來自韓國的出色音樂人。無論是fans還是音樂愛好者，都迫不及待這場令人難以忘懷的盛事快些到臨。