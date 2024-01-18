LE SSERAFIM接BLACKPINK棒 第四組K-Pop女團踏《Coachella》舞台

全球最大音樂節美國的《Coachella》，昨日公布2024年的表演名單了，引起K-Pop們驚喜。除了美國知名歌手Lana Del Rey、Tyler, the Creator和Doja Cat等藝人，韓國女團LE SSERAFIM、男團Ateez亦將登上這個舞台，讓fans們為之瘋狂。

LE SSERAFIM在2022年出道後迅速走紅，每次發布新歌都會引起廣泛討論，她們所帶來的網絡舞蹈挑戰風，更是風靡一時。由她們接替2NE1、BLACKPINK、aespa，成為第四組踏上《Coachella》舞台的K-Pop女團，各界對她們的演出充滿期待。