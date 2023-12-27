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娛樂
2023-12-27 10:47:40

LE SSERAFIM首登台灣 KAZUHA想食芒果冰 SAKURA想再飲珍珠奶茶

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LE SSERAFIM首登台灣 KAZUHA想食芒果冰 SAKURA想再飲珍珠奶茶

LE SSERAFIM首登台灣 KAZUHA想食芒果冰 SAKURA想再飲珍珠奶茶

台灣《2024超級巨星紅白藝能大賞》的嘉賓是韓團LE SSERAFIM；而成員們透露舞台表演很精采，提到「芒果冰」更是雙眼放光，迫不及待想品嘗美食。

LE SSERAFIM自2022年成團後，首度以團體身分赴台灣演出《2024超級巨星紅白藝能大賞》，成員們紛紛表示期待，隊長CHAEWON感到榮幸受邀，透露將展現非常帥氣的舞台表演，KAZUHA也對粉絲釋出暖意：「想到可以見到不同地區的FEARNOT（官方粉絲名稱）就很激動，希望能透過我們的表演，傳遞正能量給大家」

LE SSERAFIM眾人也對「台灣美食」相當感興趣，SAKURA身為來台最多次的成員，笑說「很喜歡珍珠奶茶，這次還要再喝！」，而第1次到台灣的KAZUHA則是表示：「聽說芒果冰很有名，很好奇想要吃吃看」，成員們提到都眼神發光，紛紛表示希望可以品嘗到很多樣的食物。

LE SSERAFIM由宮脇咲良Sakura、金采源、許允眞、中村一葉Kazuha、洪恩採五人組成（LE SSERAFIM IG） LE SSERAFIM由宮脇咲良Sakura、金采源、許允眞、中村一葉Kazuha、洪恩採五人組成（LE SSERAFIM IG） LE SSERAFIM由宮脇咲良Sakura、金采源、許允眞、中村一葉Kazuha、洪恩採五人組成（LE SSERAFIM IG） LE SSERAFIM由宮脇咲良Sakura、金采源、許允眞、中村一葉Kazuha、洪恩採五人組成（LE SSERAFIM IG） LE SSERAFIM由宮脇咲良Sakura、金采源、許允眞、中村一葉Kazuha、洪恩採五人組成（LE SSERAFIM IG） LE SSERAFIM由宮脇咲良Sakura、金采源、許允眞、中村一葉Kazuha、洪恩採五人組成（LE SSERAFIM IG） LE SSERAFIM由宮脇咲良Sakura、金采源、許允眞、中村一葉Kazuha、洪恩採五人組成（LE SSERAFIM IG） LE SSERAFIM由宮脇咲良Sakura、金采源、許允眞、中村一葉Kazuha、洪恩採五人組成（LE SSERAFIM IG）

LE SSERAFIM相當愛錫粉絲， CHAEWON溫暖告白：「謝謝台灣的FEARNOT們，即使隔著遙遠的距離也一直支持我們，期待2024年一起創造美好回憶！」；SAKURA也大方向粉絲示愛：「以後會努力展現更好的一面，愛你們！」；YUNJIN則是將這1年來豐收的好成績歸功給陪伴身邊的粉絲們，KAZUHA感性表示2023年度過很棒的1年，預告明年將會有更多活動，請大家拭目以待；EUNCHAE對於能夠站上《2024超級巨星紅白藝能大賞》感到開心，預告絕對會帶來很帥氣的表演。

《2024超級巨星紅白藝能大賞》將於2024年1月27日在台北小巨蛋隆重登場，並於農曆除夕（2月9日）播放。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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