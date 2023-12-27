LE SSERAFIM首登台灣 KAZUHA想食芒果冰 SAKURA想再飲珍珠奶茶

台灣《2024超級巨星紅白藝能大賞》的嘉賓是韓團LE SSERAFIM；而成員們透露舞台表演很精采，提到「芒果冰」更是雙眼放光，迫不及待想品嘗美食。
LE SSERAFIM自2022年成團後，首度以團體身分赴台灣演出《2024超級巨星紅白藝能大賞》，成員們紛紛表示期待，隊長CHAEWON感到榮幸受邀，透露將展現非常帥氣的舞台表演，KAZUHA也對粉絲釋出暖意：「想到可以見到不同地區的FEARNOT（官方粉絲名稱）就很激動，希望能透過我們的表演，傳遞正能量給大家」
LE SSERAFIM眾人也對「台灣美食」相當感興趣，SAKURA身為來台最多次的成員，笑說「很喜歡珍珠奶茶，這次還要再喝！」，而第1次到台灣的KAZUHA則是表示：「聽說芒果冰很有名，很好奇想要吃吃看」，成員們提到都眼神發光，紛紛表示希望可以品嘗到很多樣的食物。
LE SSERAFIM相當愛錫粉絲， CHAEWON溫暖告白：「謝謝台灣的FEARNOT們，即使隔著遙遠的距離也一直支持我們，期待2024年一起創造美好回憶！」；SAKURA也大方向粉絲示愛：「以後會努力展現更好的一面，愛你們！」；YUNJIN則是將這1年來豐收的好成績歸功給陪伴身邊的粉絲們，KAZUHA感性表示2023年度過很棒的1年，預告明年將會有更多活動，請大家拭目以待；EUNCHAE對於能夠站上《2024超級巨星紅白藝能大賞》感到開心，預告絕對會帶來很帥氣的表演。
《2024超級巨星紅白藝能大賞》將於2024年1月27日在台北小巨蛋隆重登場，並於農曆除夕（2月9日）播放。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章