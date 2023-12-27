LE SSERAFIM首登台灣 KAZUHA想食芒果冰 SAKURA想再飲珍珠奶茶

台灣《2024超級巨星紅白藝能大賞》的嘉賓是韓團LE SSERAFIM；而成員們透露舞台表演很精采，提到「芒果冰」更是雙眼放光，迫不及待想品嘗美食。

LE SSERAFIM自2022年成團後，首度以團體身分赴台灣演出《2024超級巨星紅白藝能大賞》，成員們紛紛表示期待，隊長CHAEWON感到榮幸受邀，透露將展現非常帥氣的舞台表演，KAZUHA也對粉絲釋出暖意：「想到可以見到不同地區的FEARNOT（官方粉絲名稱）就很激動，希望能透過我們的表演，傳遞正能量給大家」

LE SSERAFIM眾人也對「台灣美食」相當感興趣，SAKURA身為來台最多次的成員，笑說「很喜歡珍珠奶茶，這次還要再喝！」，而第1次到台灣的KAZUHA則是表示：「聽說芒果冰很有名，很好奇想要吃吃看」，成員們提到都眼神發光，紛紛表示希望可以品嘗到很多樣的食物。