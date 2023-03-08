Lewsz孖張蔓姿組Emo嶄新配搭 4月麥花臣合體開騷

張蔓姿(Gigi)與同門唱作歌手Lewsz，已定4月2日假旺角麥花臣場館舉行「麥花臣節x Gigi & Lewsz I CAN GET WHAT I WANT」音樂會，兩人將以現場音樂及非傳統式演唱會燈光，帶觀眾進入不一樣的Emo世界，兩合的演唱會同名主題曲《I CAN GET WHAT I WANT》已在昨日公開MV。

華納擲 200 萬力推

Lewsz加盟華納唱片後成為力捧對象之一，早前華納就擲200萬展開「Future is Now」企劃，力推Gigi、Lewsz、MC張天賦、湯令山（Gareth.T）、moon tang、Kiri T、Byejack及Nancy Kwai共八位旗下新世代歌手，而23歲的Lewsz，去年跟張蔓莎（Sabrina）合作《剎那的》及《到時見》均獲好評，先後跟張氏姊妹均擦出音樂上的火花。