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娛樂
2023-03-08 18:11:26

Lewsz孖張蔓姿組Emo嶄新配搭 4月麥花臣合體開騷

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張蔓姿與Lewsz推出新歌《I CAN GET WHAT I WANT》。

張蔓姿與Lewsz推出新歌《I CAN GET WHAT I WANT》。

張蔓姿(Gigi)與同門唱作歌手Lewsz，已定42日假旺角麥花臣場館舉行「麥花臣節x Gigi & Lewsz I CAN GET WHAT I WANT」音樂會，兩人將以現場音樂及非傳統式演唱會燈光，帶觀眾進入不一樣的Emo世界，兩合的演唱會同名主題曲《I CAN GET WHAT I WANT》已在昨日公開MV

華納擲200萬力推

Lewsz加盟華納唱片後成為力捧對象之一，早前華納就擲200萬展開「Future is Now」企劃，力推GigiLewszMC張天賦、湯令山（Gareth.T）、moon tangKiri TByejackNancy Kwai共八位旗下新世代歌手，而23歲的Lewsz，去年跟張蔓莎（Sabrina）合作《剎那的》及《到時見》均獲好評，先後跟張氏姊妹均擦出音樂上的火花。

Gigi與Lewsz定在4月2日假旺角麥花臣場館舉行「麥花臣節x Gigi & Lewsz I CAN GET WHAT I WANT」音樂會。 演唱會同名主題曲《I CAN GET WHAT I WANT》已在昨日公開MV。 演唱會主題曲《I CAN GET WHAT I WANT》已在昨日公開MV。 Lewsz 張蔓姿

音樂會門票今開賣

除了本身的音樂創作，GigiLewsz亦會聯同一眾好朋友TomFatKiTiab、洪嘉豪為音樂會注入特別元素及演出驚喜。入場的樂迷將會經歷一個充滿態度、Emo、反叛及狂熱的晚上，音樂會票價分為HK$600$400兩種，門票今日起開賣。

Zpecial早一日開騷

另一方面，Zpecial亦於4月1日會在麥花臣場館開騷，四子最近推出新歌《Her》描寫遙距戀愛，還請來Wyman黃偉文填詞，而歌曲的靈感是來自《觸不到的她》(Her)

Zpecial稍後亦會在麥花臣場館開騷。

Zpecial稍後亦會在麥花臣場館開騷。

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