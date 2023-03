Lewsz孖張蔓姿組Emo嶄新配搭 4月麥花臣合體開騷

張蔓姿與Lewsz推出新歌《I CAN GET WHAT I WANT》。

張蔓姿(Gigi)與同門唱作歌手Lewsz,已定4月2日假旺角麥花臣場館舉行「麥花臣節x Gigi & Lewsz I CAN GET WHAT I WANT」音樂會,兩人將以現場音樂及非傳統式演唱會燈光,帶觀眾進入不一樣的Emo世界,兩合的演唱會同名主題曲《I CAN GET WHAT I WANT》已在昨日公開MV。

華納擲 200 萬力推

Lewsz加盟華納唱片後成為力捧對象之一,早前華納就擲200萬展開「Future is Now」企劃,力推Gigi、Lewsz、MC張天賦、湯令山(Gareth.T)、moon tang、Kiri T、Byejack及Nancy Kwai共八位旗下新世代歌手,而23歲的Lewsz,去年跟張蔓莎(Sabrina)合作《剎那的》及《到時見》均獲好評,先後跟張氏姊妹均擦出音樂上的火花。