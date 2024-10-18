Liam Payne初步驗屍報告出爐 One Direction隊友發聲齊悼念

One Direction隊友發聲悼念Liam Payne。

One Direction前成員Liam Payne在阿根廷酒店墮樓身亡，終年31歲。 One Direction四位隊友Harry Styles、Niall Horan、Louis Tomlinson、Zayn Malik，在香港時間（18日）早上發表共同聲明，表示對Liam的離世感到極度悲痛，聲明表示：「我們對於Liam的逝世感到無比心碎。在適當的時候，當大家都準備好時，將會有更多的話要說。但現在我們需要一些時間來哀悼，並接受我們深愛的兄弟離去。」最後寫上「We love you Liam.」成員亦各自以自己方式悼念昔日戰友，Louis就貼出合照追悼好兄弟。

Liam Payne噩耗實在震驚各界，初步驗屍報告已經出爐。阿根廷當地的檢察官辦公室表示，Liam Payne從三樓房間露台墮下，死因是多處創傷、內外出血，頭部嚴重受傷足以致命。警方針對Liam Payne墮樓現場及到酒店房調查，房間內發現一樽威士忌、一個打火機、一部手機，而五位現場證人同時指，相信死者墮樓時是獨自一人，表示沒有第三方涉入其中。

當地警方到場亦發現Liam Payne入住房間一片混亂，多項物品被打破，網上瘋傳疑似房間內放有數包藥物及被打破的電視機照片。Liam Payne墮樓前，曾在酒店跟粉絲親民互動，更與支持者擁抱、握手及合照，精神狀態不俗，沒料到這些畫面竟成他最後身影。