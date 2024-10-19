Liam Payne墮樓亡後首發聲　超模女友：我餘生都會愛着你

英國天團One Direction成員Liam Payne日前在阿根廷布宜諾斯艾利斯一間酒店傳出墜樓身亡消息，享年31歲；而他的超模女友凱特卡西迪（Kate Cassidy）在沉寂多日後也於19日首度發聲。

因有工作提前返美

據《TMZ》報道指出，Liam Payne與女友凱特於9月30日到阿根廷度假，後來凱特因有工作，先於10月14日提前返美，Liam Payne則留在當地入住另一間飯店，不料卻傳出墜樓噩耗。

沉默多天後，凱特今日在Instagram表示：「謝謝大家對我的關心和愛護。這幾天我真的感到非常迷茫，一切都不真實。懇請大家能給我一點空間和時間，讓我能夠私下處理這一切。」她並且說：「Liam，我的天使。你是我的一切。我要你知道，我無條件且全心全意地愛着你，並且我餘生都會愛着你。我愛你，Liam」。