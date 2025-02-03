Lily Collins多謝剛出世女兒的代孕媽被轟 導演丈夫Charlie McDowell回應獲大讚

Netflix影集《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)的35歲女主角Lily Collins，近日宣布她與41歲電影導演丈夫Charlie McDowell的第一個女兒出生，她即在Instagram上分享，並說：「歡迎來到我們世界的中心，Tove Jane McDowell。」她又多謝代母的附出，「無法用言語表達我們對出色代孕媽媽的感激，還有所有幫助過我們的人。」

Lily Collins的帖子一出，即引來部份網民對代孕這行為作出強烈批評，認為代孕應該被定性為非法，甚至將其比作「人口販賣」。針對這些負面評論，Lily Collins的丈夫Charlie McDowell出面回應，他在太太帖子下留言，「旁人不必知道代孕媽媽的理由或動機，希望大家能對這位新生兒少說些不好的話。」他又幽默地補充道，「因為寶寶剛剛大便，需要換尿布了，決定在此打住。」