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娛樂
2025-02-03 07:49:00

Lily Collins多謝剛出世女兒的代孕媽被轟 導演丈夫Charlie McDowell回應獲大讚

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Lily Collins的新生女兒Tove Jane McDowell。

Lily Collins的新生女兒Tove Jane McDowell。

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Netflix影集《艾蜜莉在巴黎》(Emily in Paris)35歲女主角Lily Collins，近日宣布她與41歲電影導演丈夫Charlie McDowell的第一個女兒出生，她即在Instagram上分享，並說：「歡迎來到我們世界的中心，Tove Jane McDowell。」她又多謝代母的附出，「無法用言語表達我們對出色代孕媽媽的感激，還有所有幫助過我們的人。」

Lily Collins的帖子一出，即引來部份網民對代孕這行為作出強烈批評，認為代孕應該被定性為非法，甚至將其比作「人口販賣」。針對這些負面評論，Lily Collins的丈夫Charlie McDowell出面回應，他在太太帖子下留言，「旁人不必知道代孕媽媽的理由或動機，希望大家能對這位新生兒少說些不好的話。」他又幽默地補充道，「因為寶寶剛剛大便，需要換尿布了，決定在此打住。」

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Lily Collins因為體質問題不能生育，於是找代母懷孕。 部分網民攻擊Lily Collins找代母懷孕，Charlie McDowell即出手護妻女。 Charlie McDowell的發文獲網民大讚，更祝他一家幸福美滿。

Lily Collins 的這篇帖子，獲得了超過逾228萬個讚，並且引發許多支持代孕的討論。一位粉絲指出，「代孕是某些女性克服健康問題後，建立家庭的一種合法方式。」在過去的訪談中，Lily Collins曾提到她克服飲食失調的原因：「因為我想要孩子，我想組建一個家庭，我不想因為我的問題，而影響這個家庭。」夫妻二人的回應，以及對代孕的取態，均獲得fans的支持。

Lily CollinsCharlie McDowell2019年因拍電影而相識後開始約會，並於 20219月結婚。兩人經常在Instagram分享夫妻日常的甜蜜生活，兩人去年又合作Charlie McDowel執導的電影《The Summer Book 》。

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