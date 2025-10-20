Limp Bizkit低音結他手Sam Rivers離世 樂隊發文悼念稱失去兄弟

Limp Bizkit在樂隊的IG，公布低音結他手Sam Rivers的離世消息。

美國 Nu metal樂團 Limp Bizkit的低音結他手Sam Rivers ，昨日傳出逝世，得年48歲，其死因暫未公。樂隊在IG宣布隊友離世消息，他們稱樂隊失去了一位兄弟、團員和心跳，「Sam Rivers不但是我們的低音結他手，他簡直就是一個神奇的存在。」並稱他為「傳奇中的傳奇。」

Limp Bizkit於1994年在佛羅里達州成立，他們成功地將搖滾、饒舌與DJ風格融合，創造出強勁的音樂風格，成為另類搖滾新金屬樂派代表之一。他們的第三張專輯《Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water》收錄了電影《職業特工隊II》的主題曲《Take a Look Around》，光是在美國的銷量就超過600萬張，全球銷量更是突破3,500萬張。

Sam Rivers於1977年出生，是樂隊主唱Fred Durst的好友，也是樂團成立以來的始創成員。雖然他在2015年因患病離開樂隊，但於2018年重新回歸，繼續為樂團獻力。Limp Bizkit在悼念中提到：「從我們一起演奏的第一個音符開始，他就帶來無法取代的光芒和節奏，他掌控著每首歌曲的脈搏，在凌亂中保持冷靜，為聲音注入靈魂。」