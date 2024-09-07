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娛樂
2024-09-07 12:30:28

Linkin Park無預警回歸樂壇 加入兩名成員推出七年來全新單曲

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Linkin Park無預警回歸樂壇 加入兩名成員推出七年來全新單曲

搖滾樂團Linkin Park近日宣布重新回歸！

搖滾樂團Linkin Park的已故Chester Bennington逝世七年後，近日宣布重新回歸！不僅將推出新專輯、展開巡迴演唱會，Linkin Park也同步公開加入新隊員，包括來自Dead Sara的女主音Emily Armstrong、曾擔任ONE OK ROCK、G Flip、Illenium製作人的鼓手Colin Brittain。

全新的Linkin Park由Mike Shinoda、Brad Delson、Phoenix、Joe Hahn，以及兩位新成Emily Armstrong和Colin Brittain組成，這支美國搖滾勁旅為歌迷們帶來了一連串驚喜，全新單曲《The Emptiness Machine》及MV已經上架，還有宣布即將舉行的「From Zero World Tour」演唱會部分場次包括洛杉磯、紐約、漢堡、倫敦、首爾和波哥大。

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Linkin Park的已故Chester Bennington逝世七年

Linkin Park的已故Chester Bennington逝世七年。

Linkin Park前主音Chester Bennington於2017年7月20日，被發現於洛杉磯住宅內身亡，死因為上吊自殺。時隔七載，Linkin Park推出自2017年以來首張專輯《FROM ZERO》，新碟將於11月15日發行。在毫無預警情況下，Mike Shinoda、 Brad Delson、Farrell及Joe Hahn這班老友近年重新聚首。他們並不是「想要重啟樂團」，而是自然地希望多花時間與彼此相處，把他們創意和友情重新連結，就像他們在大學時期般。在這段時間裡，他們邀請了很多朋友和夥伴來到錄音室玩音樂，其中他們發現與Emily Armstrong和Colin Brittain特別有默契，而這種默契也把他們所有人吸引回錄音室，這是音樂人發現「新開始」時無法遏止的能量，於是《FROM ZERO》便誕生了。

談到這個新時代，Mike Shinoda表示：「在Linkin Park成軍之前，我們的第一個樂團名字是Xero。這次專輯的名字《FROM ZERO》既代表著這個謙遜的開始，也指我們現正進行的旅程。在音樂和情感上，它關乎過去、現在和未來，保持著我們標誌性的音樂，但同時充滿新鮮感和活力。這是對我們的新舊成員、朋友、家人以及歌迷們的深情致敬。我們為Linkin Park多年來的成就感到驕傲，並對未來的旅程充滿期待。」

新歌《The Emptiness Machine》展現出Linkin Park獨有的音樂DNA，利用了樂團爆炸性的能量，並保留他們高辨識度和無法模仿的音樂性。Mike Shinoda又道：「我們越是與Emily和Colin合作，就越喜歡他們世界級的才華、他們的陪伴以及我們共同創造出來的作品。我們對這個新陣容感到非常振奮，對我們共同創作的充滿活力的新音樂感到興奮。我們正在編織著我們曾經著名的音樂，同時努力探索及製作新的音樂。」最後，樂團希望透過《FROM ZERO》駕馭在過去、現在和未來最純粹的能量。Linkin Park的新時代現在正式開始。

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