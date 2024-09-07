Linkin Park無預警回歸樂壇 加入兩名成員推出七年來全新單曲

搖滾樂團Linkin Park近日宣布重新回歸！

搖滾樂團Linkin Park的已故Chester Bennington逝世七年後，近日宣布重新回歸！不僅將推出新專輯、展開巡迴演唱會，Linkin Park也同步公開加入新隊員，包括來自Dead Sara的女主音Emily Armstrong、曾擔任ONE OK ROCK、G Flip、Illenium製作人的鼓手Colin Brittain。 全新的Linkin Park由Mike Shinoda、Brad Delson、Phoenix、Joe Hahn，以及兩位新成Emily Armstrong和Colin Brittain組成，這支美國搖滾勁旅為歌迷們帶來了一連串驚喜，全新單曲《The Emptiness Machine》及MV已經上架，還有宣布即將舉行的「From Zero World Tour」演唱會部分場次包括洛杉磯、紐約、漢堡、倫敦、首爾和波哥大。

Linkin Park的已故Chester Bennington逝世七年。

Linkin Park前主音Chester Bennington於2017年7月20日，被發現於洛杉磯住宅內身亡，死因為上吊自殺。時隔七載，Linkin Park推出自2017年以來首張專輯《FROM ZERO》，新碟將於11月15日發行。在毫無預警情況下，Mike Shinoda、 Brad Delson、Farrell及Joe Hahn這班老友近年重新聚首。他們並不是「想要重啟樂團」，而是自然地希望多花時間與彼此相處，把他們創意和友情重新連結，就像他們在大學時期般。在這段時間裡，他們邀請了很多朋友和夥伴來到錄音室玩音樂，其中他們發現與Emily Armstrong和Colin Brittain特別有默契，而這種默契也把他們所有人吸引回錄音室，這是音樂人發現「新開始」時無法遏止的能量，於是《FROM ZERO》便誕生了。

談到這個新時代，Mike Shinoda表示：「在Linkin Park成軍之前，我們的第一個樂團名字是Xero。這次專輯的名字《FROM ZERO》既代表著這個謙遜的開始，也指我們現正進行的旅程。在音樂和情感上，它關乎過去、現在和未來，保持著我們標誌性的音樂，但同時充滿新鮮感和活力。這是對我們的新舊成員、朋友、家人以及歌迷們的深情致敬。我們為Linkin Park多年來的成就感到驕傲，並對未來的旅程充滿期待。」 新歌《The Emptiness Machine》展現出Linkin Park獨有的音樂DNA，利用了樂團爆炸性的能量，並保留他們高辨識度和無法模仿的音樂性。Mike Shinoda又道：「我們越是與Emily和Colin合作，就越喜歡他們世界級的才華、他們的陪伴以及我們共同創造出來的作品。我們對這個新陣容感到非常振奮，對我們共同創作的充滿活力的新音樂感到興奮。我們正在編織著我們曾經著名的音樂，同時努力探索及製作新的音樂。」最後，樂團希望透過《FROM ZERO》駕馭在過去、現在和未來最純粹的能量。Linkin Park的新時代現在正式開始。