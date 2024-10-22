Lisa公布香港粉絲見面會優先購票詳情 票價四種最貴HK$2,199

BLACKPINK泰籍成員Lisa自立門戶後積極單飛發展，今年推出單曲《Rockstar》及《Moonlit Floor》反應大好，其IG帳戶的followers已突破1億大關。
Lisa日前出席美國舉行的Victoria's Secret內衣騷，不僅打頭陣獻唱還化身VS天使，下月她更會展開「LISA Fan Meetup in Asia 2024」， 11月11日以新加坡作為首站辦亞洲巡迴見面會，之後再到家鄉曼谷、雅加達、高雄，第五站香港《LISA Fan Meetup in Asia 2024 - Hong Kong》已定11月19日舉行，門票最貴宗價HK$2,199，其餘票價分別為HK$1,599、HK$1,299、HK$999。今日，《LISA Fan Meetup in Asia 2024 - Hong Kong》公布優先購票詳情，是次Lisa首度以個人身份現身香港出席粉絲見面會，必將掀起搶飛熱潮！《LISA Fan Meetup in Asia 2024 - Hong Kong》定於亞洲國際博覽館AsiaWorld-Arena舉行，優先購票安排10月25日早上10時至同日晚上11時59分期間，供恒生Mastercard信用卡客戶優先購買。
《LISA Fan Meetup in Asia 2024 - Hong Kong》兩大搶飛攻略及早準備：
1) 【玩轉個優先搶飛】恒生 Mastercard信用卡優先購票由 2024 年 10 月 25 日香港時間上午 10 時 00 分至香港時間下午 11 時 59 分期間，客戶憑指定恒生 Mastercard 信用卡可優先購買《LISA Fan Meetup in Asia 2024 - Hong Kong》電子門票。電子門票數量有限，先購先得，售完即止。 ⚫ 客戶須以恒生 Mastercard 信用卡付款方可享優先購票 ⚫ 客戶購票前必須已登記成為 BOOKYAY 會員 ⚫ 每張合資格信用卡於同一交易可購買最多 4 張電子門票 ⚫ 座位觀眾年齡限制：只限 6 歲或以上。
2) 【玩轉個一蚊驚喜快閃】恒生 Mastercard 信用卡$1 +FUN Dollar 換 飛 憑恒生信用卡簽賬消費即可賺取恒生信用卡+FUN Dollar，即碌即賺當錢使！於 2024 年 11 月 11 日起，客戶於恒生銀行官方 Instagram 參加抽獎活動， 得獎者憑恒生 Mastercard 信用卡可以激抵價 $1 +FUN Dollar 換購《LISA Fan Meetup in Asia 2024 - Hong Kong》門票 2 張（每張門票價值港幣$2,199），限定 5 個名額，額滿即止。詳情將於 11 月透過恒生銀行官方Instagram公布。