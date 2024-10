Lisa公布香港粉絲見面會優先購票詳情 票價四種最貴HK$2,199

BLACKPINK泰籍成員Lisa自立門戶後積極單飛發展,今年推出單曲《Rockstar》及《Moonlit Floor》反應大好,其IG帳戶的followers已突破1億大關。

Lisa日前出席美國舉行的Victoria's Secret內衣騷,不僅打頭陣獻唱還化身VS天使,下月她更會展開「LISA Fan Meetup in Asia 2024」, 11月11日以新加坡作為首站辦亞洲巡迴見面會,之後再到家鄉曼谷、雅加達、高雄,第五站香港《LISA Fan Meetup in Asia 2024 - Hong Kong》已定11月19日舉行,門票最貴宗價HK$2,199,其餘票價分別為HK$1,599、HK$1,299、HK$999。今日,《LISA Fan Meetup in Asia 2024 - Hong Kong》公布優先購票詳情,是次Lisa首度以個人身份現身香港出席粉絲見面會,必將掀起搶飛熱潮!《LISA Fan Meetup in Asia 2024 - Hong Kong》定於亞洲國際博覽館AsiaWorld-Arena舉行,優先購票安排10月25日早上10時至同日晚上11時59分期間,供恒生Mastercard信用卡客戶優先購買。