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娛樂
2024-06-18 07:30:00

LiSA專訪｜鬼滅歌姬代入炭治郎唱《紅蓮華》 獲香港fans送Minions感窩心

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日本動漫歌姬LiSA來港開騷，表現親切，大派心心。(蘇文傑攝)

日本動漫歌姬LiSA來港開騷，表現親切，大派心心。(蘇文傑攝)

本動漫歌姬LiSA上周六(15)於亞博AsiaWorld-Expo Hall 10舉行《LiVE is Smile Always ASiA TOUR2024〜》亞洲巡唱香港站，吸引約8000名粉絲捧場，首次在香港獻唱《紅蓮華》、《炎》及《Catch the Moment》等名曲，苦練廣東話與歌迷交流，全晚氣氛熱烈。相隔6年再來港開show，她接受本報訪問時表示，在機場看到大批接機fans，「他們用日文大聲跟我說：很久不見』，覺得好窩心。」更窩心是LiSA收到fans們送上她至愛的「Minions迷你兵團」禮物，證明fans們仍很留意她的喜好動向。至於香港美食方面，LiSA最愛吃雲吞，一落機已飽口福。

日本動漫歌姬LiSA相隔6年再來港開騷，首次為香港歌迷獻唱《紅蓮華》、《炎》等動漫歌曲。(蘇文傑攝) LiSA來港開騷，獲香港fans送至愛的Minions迷你兵團禮物，大感窩心。(蘇文傑攝) LiSA獲大批香港fans接機。 LiSA驚喜獲香港fans送Minions禮物。 LiSA在香港吃至愛的雲吞。 LiSA在香港吃至愛的雲吞。 LiSA來港開騷，趁機吃香港點心。 LiSA急不及待吃至愛的雲吞。 LiSA急不及待吃至愛的雲吞。

唱出日本「反骨精神」

LiSA上次來港開show已是2018年，當時還未推出爆紅的《鬼滅之刃》系列歌曲《紅蓮華》和《炎》，為向香港樂迷奉上最佳演出，LiSA未敢怠慢，所以每日都會練習Kick Boxing和普拉提，操練體能。《紅蓮華》是LiSA唱歌事業的重大里程碑，作為鬼滅歌姬，她坦言錄音時代入《鬼滅》主角炭治郎的心情，「大家都失去重要的東西，反而因此變得強大。」4年前曾經歷聲優老公鈴木達央出軌風波，但仍堅強面對，並於去年成為人母的LiSA形容，「歌曲助我確定信念。」她續指，歌曲意義重大，內容提到必須經歷辛苦或痛苦回憶才能強大，日文稱之為「反骨精神」，可解作遇強越強的精神，這跟她相信的理念相近。

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日本動漫歌姬LiSA來港開騷，表現親切，大派心心。(蘇文傑攝) 紅髮是LiSA多年來的標誌，原來她也想染黑髮。(蘇文傑攝) LiSA熱愛搖滾音樂，即使跳唱歌曲大行其道，仍希望盡力宣揚搖滾音樂。(蘇文傑攝) LiSA上周六(15日)於亞博舉行《LiVE is Smile Always〜 ASiA TOUR2024〜》香港站。攝：Viola Kam (V'z Twinkle) LiSA上周六(15日)於亞博舉行《LiVE is Smile Always〜 ASiA TOUR2024〜》香港站。攝：Viola Kam (V'z Twinkle) LiSA上周六(15日)於亞博舉行《LiVE is Smile Always〜 ASiA TOUR2024〜》香港站。攝：Viola Kam (V'z Twinkle) LiSA上周六(15日)於亞博舉行《LiVE is Smile Always〜 ASiA TOUR2024〜》香港站。攝：Viola Kam (V'z Twinkle)

想染黑頭髮

紅髮是LiSA多年來的標誌，她笑言家裡有大量粉紅或紅色系列的染劑，視乎心情染不同深淺色系，問到可會嘗試染其他顏色時，她就表示想染黑色。至於可想過挑戰演戲，LiSA瞪大雙眼反問，「唔知有無啲我可以做，如果電影角色是歌手或唱歌，相信也可應付。」有甚麼音樂風格想試，LiSA堅定表示，「其實好鍾意搖滾，現在全球以跳舞音樂為主，所以想盡自己努力，令更多人聽搖滾音樂。」

LiSA下周一(24日)將迎來37歲生日。(蘇文傑攝) LiSA上周六(15日)於亞博舉行《LiVE is Smile Always〜 ASiA TOUR2024〜》香港站。攝：Viola Kam (V'z Twinkle) LiSA上周六(15日)於亞博舉行《LiVE is Smile Always〜 ASiA TOUR2024〜》香港站。攝：Viola Kam (V'z Twinkle) LiSA上周六(15日)於亞博舉行《LiVE is Smile Always〜 ASiA TOUR2024〜》香港站。攝：Viola Kam (V'z Twinkle) LiSA上周六(15日)於亞博舉行《LiVE is Smile Always〜 ASiA TOUR2024〜》香港站。攝：Viola Kam (V'z Twinkle) LiSA上周六(15日)於亞博舉行《LiVE is Smile Always〜 ASiA TOUR2024〜》香港站。攝：Viola Kam (V'z Twinkle)

狂吃菠蘿包慶生

下周一(24)LiSA的37歲生日，問到想要甚麼禮物時，她笑言等收大家的祝福信息，「香港的菠蘿包和奶茶也馳名，希望可以大吃特吃。」至於生日願望，「因為今年會到不同地方巡迴與歌迷見面，希望有120%的體力奉上完美演出。」

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