熱門搜尋:
美食博覽 郭富城演唱會 自助餐優惠 鬼節 反起跑線聯盟2 FINNIE 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2024-08-18 16:15:23

Lisa新曲24分鐘破100萬點擊 被爆與首富兒子同遊夏威夷

分享：
Lisa與男友昨日被拍到同遊夏威夷，雖然Frédéric背向鏡頭(左圖)，但所穿的POLO恤與之前約會Lisa時(右圖)，是同一件衫。(網上圖片)

Lisa與男友昨日被拍到同遊夏威夷，雖然Frédéric背向鏡頭(左圖)，但所穿的POLO恤與之前約會Lisa時(右圖)，是同一件衫。(網上圖片)

近日與格林美獎得主、西班牙唱作女歌手Rosalía，合作歌曲《NEW WOMAN》的韓國女團BLACKPINK成員Lisa，新歌於YOUTUBE於上周五(16)一上架又破紀錄，斬獲上架24分鐘，即破100萬瀏覽的好成績，並曾霸佔「全球音樂發燒影片」第一位，截稿時仍在發燒榜第二位。

昨日一名海外網友，在社交媒體上分享照片，相中Lisa正在一家餐廳裡，與一名男子坐在對面，兩人的樣貌氣質引起旁人關注，該網友還補充道：「Lisa是不是和Frédéric Arnault在夏威夷？」雖然該名男子的真實身份尚未曝光，但身穿的橙色POLO恤，與FrédéricLisa早前約會時被拍到時，所穿的是同一件衫，眾多跡象表明，Lisa很可能與世界知名富豪Frédéric暢遊夏威夷。

adblk5
Lisa與Rosalía合作的新歌《NEW WOMAN》，上架24分鐘即破百萬。 Lisa與Frédéric自去年傳出戀情後，不斷被人拍到於世界各地約會。 生活

早在今年7月就有消息稱，Frédéric將接掌LOUIS VUITTON，而Lisa在同一時間被品牌邀請為全球大使，加上兩人多次被拍到在海外約會，Lisa亦多次出現在Arnault的家族約會，因此兩人同遊夏威夷，外界亦會意外。

此外，Lisa今年2月自主創立個人品牌「LLOUD」，正積極開展全球音樂工作除了與Rosalia合作新單曲《NEW WOMAN》。她正在拍攝美國HBO電視劇《白蓮花》第三季，這是她首次正式進軍美國影藝圈的作品。

Lisa多次被拍到出席Frédéric的家族聚會。

Lisa多次被拍到出席Frédéric的家族聚會。

amJetso送大灣區航空首爾及台北機票  👇🏻👇🏻 立即參加👇🏻👇🏻

 
 
 