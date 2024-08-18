Lisa新曲24分鐘破100萬點擊 被爆與首富兒子同遊夏威夷

Lisa與男友昨日被拍到同遊夏威夷，雖然Frédéric背向鏡頭(左圖)，但所穿的POLO恤與之前約會Lisa時(右圖)，是同一件衫。(網上圖片)

近日與格林美獎得主、西班牙唱作女歌手Rosalía，合作歌曲《NEW WOMAN》的韓國女團BLACKPINK成員Lisa，新歌於YOUTUBE於上周五(16)一上架又破紀錄，斬獲上架24分鐘，即破100萬瀏覽的好成績，並曾霸佔「全球音樂發燒影片」第一位，截稿時仍在發燒榜第二位。

昨日一名海外網友，在社交媒體上分享照片，相中Lisa正在一家餐廳裡，與一名男子坐在對面，兩人的樣貌氣質引起旁人關注，該網友還補充道：「Lisa是不是和Frédéric Arnault在夏威夷？」雖然該名男子的真實身份尚未曝光，但身穿的橙色POLO恤，與Frédéric與Lisa早前約會時被拍到時，所穿的是同一件衫，眾多跡象表明，Lisa很可能與世界知名富豪Frédéric暢遊夏威夷。