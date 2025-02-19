Lisa準備出《Alter-Ego》漫畫 5個人格分身剖析K-Pop star心跡

Lisa準備出《Alter-Ego》漫畫 5個人格分身剖析K-Pop star

韓國女團BLACKPINK的成員Lisa，新單曲《Born Again》找來美國女歌手Doja Cat和英國歌手RAYE合作，即空降Billboard Hot 100榜第69位，上周在英國官方排行榜單曲榜排名第13，而其新專輯《Alter-Ego》將於本月28日推出。 跟據Billboard報道，Lisa將與Zero Zero Entertainment 合作，推出一本56頁名為《Alter-Ego: The Official Comic》的漫畫，該漫畫故事將由Lisa親自撰寫，MINOMIYABI作畫，並透過此漫畫講述她作為K-Pop歌手，在《Alter Ego》一曲中分別展現的五個人格——Vixi、Roxi、Kiki、Sunni和Speedi。

Lisa受訪時，一直在暗示《Alter Ego》背後的5人概念，早前她發布專輯預告片時，已暗示每個分身人格的特徵。1月份她接受Capital Breakfast的Jordan North 採訪時，她透露最喜歡的分身：「Vixi，因為『她是壞蛋，她是個惡棍』。」

《Alter-Ego: The Official Comic》將於3月24日推出，此前Lisa已經公布了4首新歌，包括《Rockstar》、《Moonlit Floor (Kiss Me)》、《Born Again》，以及與Rosalía合作的《New Woman》，近日她又亮相英劇《白蓮花》的第三季演出，在國際的曝光率持續鼎盛。