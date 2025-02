Lisa準備出《Alter-Ego》漫畫 5個人格分身剖析K-Pop star心跡

韓國女團BLACKPINK的成員Lisa,新單曲《Born Again》找來美國女歌手Doja Cat和英國歌手RAYE合作,即空降Billboard Hot 100榜第69位,上周在英國官方排行榜單曲榜排名第13,而其新專輯《Alter-Ego》將於本月28日推出。

跟據Billboard報道,Lisa將與Zero Zero Entertainment 合作,推出一本56頁名為《Alter-Ego: The Official Comic》的漫畫,該漫畫故事將由Lisa親自撰寫,MINOMIYABI作畫,並透過此漫畫講述她作為K-Pop歌手,在《Alter Ego》一曲中分別展現的五個人格——Vixi、Roxi、Kiki、Sunni和Speedi。