Lisa登《Vanity Fair》荷李活年度特刊封面 自爆最愛抽盲盒

美國著名時尚、文化雜誌《Vanity Fair》每年也選出10多位在荷李活發光發熱的年度藝人，成為雜誌推出的特刊封面人物。今年《31st annual Hollywood Issue》入選人物包括妮歌潔曼(Nicole Kidman)、Zendaya、Sydney Sweeney等，還有BLACKPINK成員Lisa。

Lisa單飛全力進軍美國樂壇，成功登上Billboard流行榜，之後參演HBO人氣劇《白蓮會》(The White Lotus)第3季，劇中飾演酒店服務員。她接受《Vanity Fair》訪問時表示：「本身係只顧讀書嘅呆女生，加入BLACKPINK後因為要飛勻全世界演出，確實令眼界大開。見識多了，知識亦相對豐富。平日最愛係抽盲盒，尤其係Labubu和Zimomo，見到佢哋就會開心晒，工作壓力都減少好多。」