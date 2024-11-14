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娛樂
2024-11-14 20:14:22

Lisa登《Vanity Fair》荷李活年度特刊封面 自爆最愛抽盲盒

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《31st annual Hollywood Issue》左起Glen Powell、Zendaya、Nicole Kidman、Zoe Saldana、Dev Patel、Sydney Sweeney、Josh O’Connor、Danielle Deadwyler、Jonathan Bailey、Lisa、Ncuti Gatwa、Bill Skarsgard。

《31st annual Hollywood Issue》左起Glen Powell、Zendaya、Nicole Kidman、Zoe Saldana、Dev Patel、Sydney Sweeney、Josh O’Connor、Danielle Deadwyler、Jonathan Bailey、Lisa、Ncuti Gatwa、Bill Skarsgard。

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美國著名時尚、文化雜誌《Vanity Fair》每年也選出10多位在荷李活發光發熱的年度藝人，成為雜誌推出的特刊封面人物。今年《31st annual Hollywood Issue》入選人物包括妮歌潔曼(Nicole Kidman)ZendayaSydney Sweeney等，還有BLACKPINK成員Lisa

Lisa單飛全力進軍美國樂壇，成功登上Billboard流行榜，之後參演HBO人氣劇《白蓮會》(The White Lotus)3季，劇中飾演酒店服務員。她接受《Vanity Fair》訪問時表示：「本身係只顧讀書嘅呆女生，加入BLACKPINK後因為要飛勻全世界演出，確實令眼界大開。見識多了，知識亦相對豐富。平日最愛係抽盲盒，尤其係LabubuZimomo，見到佢哋就會開心晒，工作壓力都減少好多。」

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Lisa透露最愛抽盲盒，因為好減壓。

Lisa透露最愛抽盲盒，因為好減壓。

《Vanity Fair》拍下Lisa最新相片，唯美黑白。

《Vanity Fair》拍下Lisa最新相片，唯美黑白。

Zendaya：電影業好奇怪

近兩年走紅速度最快，肯定是蜘蛛女Zendaya，憑劇集《毒癮女孩》(Euphoria)為人熟識，再演《蜘蛛俠》走紅，加上《沙丘瀚戰》成為荷李活一線女星。她說：「幾年前，我準備拍一部電影，開工前片場爆炸，我當時反應係『唉……』。之後我收到《毒癮女孩》劇本，劇集終於拍成。我又想：『感謝上帝，嗰部電影拍唔成。』呢行好怪，你一定要不斷證明自己每秒都做到每件事。稍一不慎，就完了。」

Zendaya是近10年荷李活紅得最快的年輕女星。

Zendaya是近10年荷李活紅得最快的年輕女星。

妮歌在荷李活擁有崇高地位。

妮歌在荷李活擁有崇高地位。

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