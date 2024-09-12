Lisa美國MTV VMAs頒獎禮冧莊 二奪最佳K-Pop大獎

韓國女團BLACKPINK的泰籍成員Lisa，在美國四大流行音樂頒獎典禮之一的《MTV音樂錄影帶大獎》(MTV VMAs)上榮獲「最佳K-Pop大獎」。今天早上(美國時間9月11日)Lisa在美國紐約的UBS Arena舉行的今年《MTV VMAs》頒獎典禮上，憑個人單曲《ROCKSTAR》獲得了最佳K-Pop獎，這是國際樂壇對她的音樂才華再又一次肯定。

在「最佳K-Pop大獎」競爭激烈的提名中，Lisa成功擊敗多位知名藝人，包括防彈少年團(BTS)的Jungkook的《Seven》、男團NCT Dream的《Smoothie》、Stray Kids的《Rock》、Tomorrow by Together的《Dejavu》，以及New Jeans的《Super Shy》，獎項進一步鞏固Lisa在K-Pop界的地位。