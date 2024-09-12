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娛樂
2024-09-12 14:39:31

Lisa美國MTV VMAs頒獎禮冧莊 二奪最佳K-Pop大獎

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Lisa一身盛裝出席紅地氈環節。

Lisa一身盛裝出席紅地氈環節。

韓國女團BLACKPINK的泰籍成員Lisa，在美國四大流行音樂頒獎典禮之一的《MTV音樂錄影帶大獎》(MTV VMAs)上榮獲「最佳K-Pop大獎」。今天早上(美國時間911)Lisa在美國紐約的UBS Arena舉行的今年《MTV VMAs》頒獎典禮上，憑個人單曲《ROCKSTAR》獲得了最佳K-Pop獎，這是國際樂壇對她的音樂才華再又一次肯定。

在「最佳K-Pop大獎」競爭激烈的提名中，Lisa成功擊敗多位知名藝人，包括防彈少年團(BTS)Jungkook的《Seven》、男團NCT Dream的《Smoothie》、Stray Kids的《Rock》、Tomorrow by Together的《Dejavu》，以及New Jeans的《Super Shy》，獎項進一步鞏固LisaK-Pop界的地位。

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Lisa任嘉賓，台上演唱《ROCKSTAR》和《New Woman》兩曲。 Lisa演出的強大氣場，震懾《MTV VMAs》頒獎典禮現場。 Lisa演出的強大氣場，震懾《MTV VMA》頒獎典禮現場。

Lisa此前於2022年，就憑藉個人歌曲《Lalisa》獲得這個該獎項，成為歷史上第二位兩次獲得「最佳K-Pop大獎」的歌手，在今年《MTV VMAs》頒獎典禮上，Lisa就獲得4個類別的提名，除了最佳K-Pop獎外，還包括最佳編舞、最佳藝術指導和最佳剪輯。她作為獨立歌手的身份亮相，帶來了精彩的現場表演，演唱演唱了《ROCKSTAR》和《New Woman》，引起美國觀眾熱烈反應。

Lisa二度奪得《MTV VMAs》頒獎「最佳K-Pop大獎」。 全球fans均替Lisa二奪「最佳K-Pop大獎」高興。 全球fans均替Lisa二奪「最佳K-Pop大獎」高興。

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