LISA見面會食菠蘿包大讚好味 Kayan9896張天穎都係fans

BLACKPINK成員LISA於2024年11月19日在香港亞洲博覽館Arena舉行《LISA Fan Meetup in Asia 2024–Hong Kong》完美落幕。LISA準時8點半為演唱會揭開序幕，先以人氣歌曲《LALISA》開場，一身黑色性感舞衣，把頭髮蓄成長長馬尾，隨著《LAILISA》舞動著，加上LISA的陽光笑容，跟台下粉絲互動，瞬間炒熱全場氣氛！

入行後首次以個人身份在香港舉行粉絲見面會，LISA表示看到歌迷的熱情支持，感到十分幸福，並會以100%回饋歌迷，然後不時做出「嘟咀」、「單眼」等有趣表情，逗得台下粉絲非常開心。之後，輪到遊戲環節，LISA在台上品嚐香港地道美食菠蘿包，並且慢慢用餐刀切開，大叫「好味道」。

LISA再次聯同一眾dancers現身舞台，先來演繹《New Woman》大跳椅子舞，繼而唱出《Moonlit Floor》及《Money》等快歌，台下歌迷亦不時跟隨歌曲擺動身體，及揮動手上粉紅心心應援棒。之後，LISA與全場粉絲大合照，而台下粉絲則齊心地舉起手幅回應，以表示對LISA的愛，希望給LISA留下美好回憶，令她非常感動。

LISA再次跟台下粉絲互動，隨著台上大銀幕放映的LISA跳舞片段，透過 Lilies Dance即場作dance challenge，不少粉絲成功攝入鏡頭，必須跟隨Lilies Dance跳起來，當中不乏本地藝人參與，包括Kayan9896及張天穎亦被成功攝入鏡頭跳舞，全場舞動令氣氛再度升溫。LISA再次答謝粉絲支持及感謝前來見面會，並以《ROCKSTAR》作完場曲，令《LISA Fan Meetup in Asia 2024–Hong Kong》畫上完美句號。

