Lisa@BLACKPINK出席人氣劇《白蓮花大飯店3》首播禮 棄穿男友品牌服

Lisa所穿的南韓品牌Miss Sohee公主裙約值百萬港元。

女團BLACKPINK相隔2年再合體宣布5月舉行巡迴騷，成員Lisa首部進軍荷李活的HBO人氣劇《白蓮花大飯店》(The White Lotus》第3季早前拍攝完成，今日出席洛杉磯舉行的首播禮。貴為LV集團太子爺女友的她，大量高級服飾品牌任穿，但她就選擇南韓女設計師Sohee Park的品牌Miss Sohee高訂服。Sohee Park現年28歲，畢業於英國Central Saint Martins，之後在Marc Jacobs等品牌工作。2020年創立個人品牌Miss Sohee，服裝特色以花卉為主調。2022年在米蘭舉行首個時裝騷，之後大紅。樂壇天后Miley Cyrus、Cardi B、Ariana Grande也追捧其作品，更成為BLACKPINK御用的舞台服設計師。



首天拍攝忘記對白 Lisa今日在首播禮受訪時表示，沒有想過可拍攝荷李活的人氣劇，《白蓮花》第3季在自己家鄉泰國拍攝，更是夢想成真。「首次拍劇，一點也不知片場會發生甚麼。首天拍攝極不順利，忘記對白又走錯位，好緊張。現在身處首播禮，腦袋一遍空白，興奮得難以形容。」《白蓮花3》一如前兩季講述酒店員工與遊客發生的趣事，Lisa在劇中飾演酒店的健康導師Lalisa Manobal。劇集於2月16日HBO上線。

Sohee Park是BLACKPINK御用舞台服設計師。