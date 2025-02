兩部拉利千二萬

BLACKPINK成員中最愛車是Lisa,她最先購入平治AMG G63,之後再買法拉利812 GTS。日前,Lisa在IG分享開心時刻,罕有地公開自己車房,並寫上:「Welcoming My new baby to the fam」,新寵正是去年接受訂購的法拉利Purosangue。這部廠方強調並非SUV的4門4座超跑,配備V12引擎,馬力725ps扭力716Nm,0至100km/h只需3.3秒,車價約700萬港元。至於相中另一部法拉利就是812 GTS,馬力800ps扭力718Nm,車價約500萬港元,兩部加埋最少1,200萬港元。