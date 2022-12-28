至於「全球百大美女」，冠軍是31歲美國超模Jasmine Tookes，亞軍是MOMOLAND的22歲成員Nancy，BLACKPINK的泰籍成員LISA拋離隊友打入季軍，而其他BLACKPINK成員JISOO、ROSE及JENNIE則分別排第13、第15及第24位。

俄羅斯索網紅Dasha Taran、韓國女團H1-KEY的泰籍成員SITALA亦順序打進前五名，榜中常客Nana、周子瑜則佔第9及第10位。至於香港入圍美女，最高位置竟然是31歲的曾淑雅（Jumbo）排名第41位，她在2011年參加中國小姐（香港賽區）奪得后座兼「最具人氣獎」及「最上鏡小姐」成為三料冠軍，現為TVB合約藝員。COLLAR成員Day(許軼)排名第62位，而「籃球女神」譚旻萱(Mandy)則排第68位，而《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）女主角Lily Collins就掹車邊佔第100位。