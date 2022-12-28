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娛樂
2022-12-28 16:08:43

[email protected]打入全球百大美女No.3 有TVB藝人比[email protected]更威水

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全球百大美女由31歲美國超模Jasmine Tookes當選冠軍。

全球百大美女由31歲美國超模Jasmine Tookes當選冠軍。

美國網站TC Candler每年舉辦的「全球百大型男」（The 100 Most Handsome Faces）和「全球百大美女」（The 100 Most Beautiful Faces）排行榜已公布本年度賽果，「全球百大型男」由亨利卡菲爾（Henry Cavill）、韓團Stray Kids成員鉉辰（Hyunjin）、添麥菲查洛美（Timothee Chalament）成為三甲排名。

至於「全球百大美女」，冠軍是31歲美國超模Jasmine Tookes，亞軍是MOMOLAND22歲成員NancyBLACKPINK的泰籍成員LISA拋離隊友打入季軍，而其他BLACKPINK成員JISOOROSEJENNIE則分別排第13、第15及第24位。

亞軍是MOMOLAND的22歲成員Nancy。 BLACKPINK的泰籍成員LISA拋離隊友打入季軍。 俄羅斯索網紅Dasha Tara名列第4位。 BLACKPINK成員JISOO排在第13位。 BLACKPINK成員ROSE排在第15位。 BLACKPINK成員JENNIE得第24位。 COLLAR成員Day(許軼)排名第62位。 譚旻萱(Mandy)則排第68位。 《艾蜜莉在巴黎》女主角Lily Collins掹車邊打入第100位。

俄羅斯索網紅Dasha Taran、韓國女團H1-KEY的泰籍成員SITALA亦順序打進前五名，榜中常客Nana、周子瑜則佔第9及第10位。至於香港入圍美女，最高位置竟然是31歲的曾淑雅（Jumbo），她在2011年參加中國小姐（香港賽區）奪得后座兼「最具人氣獎」及「最上鏡小姐」成為三料冠軍，現為TVB合約藝員。COLLAR成員Day(許軼)排名第62位，而「籃球女神」譚旻萱(Mandy)則排第68位，而《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）女主角Lily Collins就掹車邊佔第100位。

▼即睇曾淑雅靚相！

31歲TVB藝員曾淑雅（Jumbo）竟然成為最高排名的香港代表。 曾淑雅（Jumbo） 曾淑雅（Jumbo） 曾淑雅（Jumbo） 曾淑雅（Jumbo） 31歲TVB藝員曾淑雅（Jumbo）竟然成為最高排名的香港代表。 曾淑雅（Jumbo） 曾淑雅（Jumbo）
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