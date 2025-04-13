Lisa Coachella音樂節solo舞台 前衛音樂魅力驚豔登場

BLACKPINK的成員Lisa，昨日以個人歌手身份出席Coachella音樂節，並掀起一股音樂風潮，讓全場觀眾驚呼連連。Lisa一開開場已經充滿了力量，她身穿金屬緊身衣，宛如一位從天而降的女神，隨著雷鳴般響起歌曲《Thunder》，舞台瞬間被她的魅力點燃。Lisa站在一根高高大圓柱上，如同天郎般閃耀，讓觀眾不禁屏息以待。

緊接著Lisa帶來的《FXCK Up the World》，展現她強勁的饒舌風格，將整個音樂節的氛圍推向了高潮。《洛杉磯時報》報導讚道，「Lisa的表現令人印象深刻，尤其是她的《Moonlit Floor》這首歌曲，取樣了九十年代美國CCM(基督搖滾)樂隊Sixpence None the Richer的經典《Kiss Me》。」當她重新詮釋這首流行歌曲時，在場的Z世代粉絲們，頓感親切又驚喜。