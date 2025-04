Lisa Coachella音樂節solo舞台 前衛音樂魅力驚豔登場

BLACKPINK的成員Lisa,昨日以個人歌手身份出席Coachella音樂節,並掀起一股音樂風潮,讓全場觀眾驚呼連連。Lisa一開開場已經充滿了力量,她身穿金屬緊身衣,宛如一位從天而降的女神,隨著雷鳴般響起歌曲《Thunder》,舞台瞬間被她的魅力點燃。Lisa站在一根高高大圓柱上,如同天郎般閃耀,讓觀眾不禁屏息以待。

緊接著Lisa帶來的《FXCK Up the World》,展現她強勁的饒舌風格,將整個音樂節的氛圍推向了高潮。《洛杉磯時報》報導讚道,「Lisa的表現令人印象深刻,尤其是她的《Moonlit Floor》這首歌曲,取樣了九十年代美國CCM(基督搖滾)樂隊Sixpence None the Richer的經典《Kiss Me》。」當她重新詮釋這首流行歌曲時,在場的Z世代粉絲們,頓感親切又驚喜。