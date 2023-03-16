Lisa IG突破9000萬追縱數 活地夏里遜晒與BLACKPINK合照

韓國女團BLACKPINK將於本周六及日在台灣高雄世運主場館，舉行兩場《BORN PINK WORLD TOUR》，據當地傳媒報道，有當地持門票者以40萬元新台幣放售門票，事件引起台灣消基會關注，這亦證明BLACKPINK 4女魅力非凡。

而當中泰國籍成員Lisa，不但於去年美國MTV頒獎禮上，贏得最佳K-Pop藝人獎項，其IG追縱人數，近日突破9,000萬，是亞洲藝人中最多fans追縱的一位，比另一天團防彈少年團(BTS)7,243萬追縱人數還要多出1,800萬。而BLACKPINK其他成員們的追縱人數，Jennie有7,575萬名追縱者、Jisoo有7,017萬，Rosé則有6,860萬，BLACKPINK官方帳戶則有5,381萬，冠絕一眾K-Pop藝人。