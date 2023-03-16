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娛樂
2023-03-16 22:26:16

Lisa IG突破9000萬追縱數 活地夏里遜晒與BLACKPINK合照

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才華橫溢的Lisa，多次締造K-Pop藝人的歷史紀錄。

韓國女團BLACKPINK將於本周六及日在台灣高雄世運主場館，舉行兩場《BORN PINK WORLD TOUR》，據當地傳媒報道，有當地持門票者以40萬元新台幣放售門票，事件引起台灣消基會關注，這亦證明BLACKPINK 4女魅力非凡。

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BLACKPINK周末空降高雄，不知Jennie會否表演lazy dance。

而當中泰國籍成員Lisa，不但於去年美國MTV頒獎禮上，贏得最佳K-Pop藝人獎項，其IG追縱人數，近日突破9,000萬，是亞洲藝人中最多fans追縱的一位，比另一天團防彈少年團(BTS)7,243萬追縱人數還要多出1,800萬。而BLACKPINK其他成員們的追縱人數，Jennie7,575萬名追縱者、Jisoo7,017萬，Rosé則有6,860萬，BLACKPINK官方帳戶則有5,381萬，冠絕一眾K-Pop藝人。

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(左起) Jennie、太陽、活地夏里遜、朴寶劍及Lisa。

首爾THE BLACK LABEL錄音室合照

而曾演《天生殺人狂》的荷李活影星活地夏里遜(Woody Harrelson)，今日則在IG上載與BLACKPINKJennieLisaBIGBANG的太陽及朴寶劍等，於首爾THE BLACK LABEL的錄音室合照，他更以英語寫下：「幾天前，我在首爾與這些才華橫溢的年輕人，度過了最美好的時光！他們是如此熱情友好，我不想離開！」

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