LMF成員大飛陳匡榮離世終年52歲 創作《至少還有你》紅遍亞洲

LMF成員陳匡榮(大飛)今日傳出死訊，終年53歲。多位歌手得知大飛死訊之後，在社交平台出黑圖悼念，包括鄭中基和盧巧音等。大飛生前的LMF隊友Jimmy在社交平台證實其死訊，留言悼念對方。
陳匡榮是樂隊LMF及Anodize成員，他既是結他手和鼓手，又是作曲、編曲及音樂監製，張國榮的《午後紅茶》及林憶蓮的《至少還有你》都是他的傑作。他近年開設野武士燒酎吧，不乏圈中好友支持，但撞正疫情，政府的防疫措施令生意同樣「清零」，最後他決定忍痛結業，去年與圈外太太Lara移居日本。
Anodize與LMF成員
八十年代開始活躍於本地band壇的大飛，1989年為樂隊Anodize擔任鼓手一職，由於其鼓技精湛，吸引不少音樂監製青睞，邀請他擔任錄音室樂手，之後更成為不少歌手的巡迴演唱會的鼓手，合作藝人包括張國榮、王菲及陳奕迅等。1999年，Anodize與Screw、N.T.兩隊獨立樂隊，聯合DJ Tommy組成LMF，大飛個人包辦組合的作曲、編曲、錄音及監製等工作，他的作品種類繁多，除饒舌音樂，也有流行抒情作品，包括張國榮的《午後紅茶》、林憶蓮的《至少還有你》、盧巧音的《說夢》、陳奕迅的《狂熱革命》、容祖兒與林欣彤的《追風箏的風箏》等。