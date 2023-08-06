LMF成員大飛陳匡榮離世終年52歲 創作《至少還有你》紅遍亞洲

LMF成員陳匡榮(大飛)今日傳出死訊，終年53歲。多位歌手得知大飛死訊之後，在社交平台出黑圖悼念，包括鄭中基和盧巧音等。大飛生前的LMF隊友Jimmy在社交平台證實其死訊，留言悼念對方。

陳匡榮是樂隊LMF及Anodize成員，他既是結他手和鼓手，又是作曲、編曲及音樂監製，張國榮的《午後紅茶》及林憶蓮的《至少還有你》都是他的傑作。他近年開設野武士燒酎吧，不乏圈中好友支持，但撞正疫情，政府的防疫措施令生意同樣「清零」，最後他決定忍痛結業，去年與圈外太太Lara移居日本。